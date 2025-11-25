El episodio tóxico otoñal ya es efectivo en todas las rías gallegas

En la práctica Galicia se encuentra en una situación de desabastecimiento de mejillón desde hace diez días, cuando FARO DE VIGO anunció que estaban cerradas más de 3.000 bateas en 47 polígonos, de un total de casi 3.400 parques.

Por aquel entonces permanecían abiertos un par de polígonos en Arousa y los dos de Sada (Ares-Betanzos), pero ya se advertía de que resultaban del todo insuficientes y de que era cuestión de días que también se prohibiera la extracción en ellos, dado que los niveles de dinoflagelados causantes de toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP) no dejaban de ir en aumento.

Pues bien, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) decretaba anoche la prohibición cautelar de extracción en el polígono Sada 1.

Y en la misma comunicación, remitida al sector, el centro analítico de referencia que dirige Covadonga Salgado anunciaba que, «en base a los resultados preliminares obtenidos» ayer mismo, esta mañana procedería a realizar el cierre del polígono de mejillón Vilagarcía A.

Mapa del Intecmar que muestra el cierre de todos los polígonos bateeiros de Arousa, Pontevedra y Vigo. / FdV

Quiere esto decir que el episodio tóxico otoñal del que daba cuenta FARO a finales de octubre no solo se resiste a remitir, sino que se consolida y afecta ya a todas las rías gallegas, manteniéndose operativos únicamente, y de momento, un puñado de viveros del polígono Sada 2.

Esto es tanto como decir que las cerca de 2.300 bateas de los 24 polígonos de Arousa, las casi quinientas que suman Vigo y Baiona, las 122 de Muros-Noia y la 343 de la ría de Pontevedra tendrán que esperar a que las biotoxinas remitan, de ahí que sus titulares afronten la inminente campaña de Navidad con incertidumbre y temor a los desprendimientos que puedan provocar los temporales que están por venir.

Industria y fresco

Además, cabe insistir, la espera se torna angustiosa en el caso de aquellos que tienen sus cuerdas repletas de molusco de talla comercial y no han podido atender en los dos últimos meses los habituales pedidos del sector transformador –cocederos y conserveras–, ni tampoco los procedentes del mercado de fresco, es decir, los depuradores que abastecen al mercado nacional y los extranjeros, sobre todo franceses e italianos.

Trabajos de desdoble en las bateas de Arousa. / FdV

Ni que decir tiene que este bloqueo no solo condiciona las descargas, sino también la campaña de recogida de mejilla (cría) en las rocas del litoral, cuyo comienzo está previsto para el lunes que viene.

La recolección de esa semilla, necesaria para encordar los viveros flotantes e iniciar así el siguiente ciclo de cultivo, tendrá que retrasarse durante semanas, o incluso puede que meses, en el caso de las bateas que están ocupadas por molusco comercial, pues hay que sacarlo al mercado antes de colgar las cuerdas de cría.

Todo esto, cabe recordar, a causa de un fuerte afloramiento costero que ha introducido en las rías ingentes cantidades de nutrientes. Y con ellos, los dinoflagelados del género «Dinophysis», que son los causantes de la toxina diarreica (DSP, por las siglas de Diarrhetic Shellfish Poison).

Manuel Méndez

En este sentido, los análisis efectuados en el Intecmar confirman que «Dinophysis acuminata», el dinoflagelado más habitual en Galicia, no es esta vez el que más trastornos está causando.

Los que más se están haciendo notar son «Dinophysis acuta» y «Dinophysis caudata», dos de las más de doscientas especies de la «Dinophysis» que genera el ácido okadaico causante de la intoxicación diarreica por moluscos en humanos.

Es su fuerte presencia la que genera el desabastecimiento de mejillón a las puertas de Navidad. Como también limita la extracción de infaunales como la almeja y el berberecho y amenaza la extracción de pectínidos como la volandeira.

Ante el parón, y como se explicaba hace una semana, los bateeiros se emplean en la reparación de bateas dañadas por el temporal, su puesta a punto para el invierno, el reparqueo de sacos de mejillón –se introduce en sacos dentro del agua para sacarlo al mercado en cuanto se levanten las prohibiciones de extracción– y el desdoble de cuerdas, repartiendo el peso de cada una de ellas en varias distintas, para que el molusco siga creciendo y se agarre mejor, tratando de evitar que se vaya toda la «piña» al fondo cuando lleguen los temporales.