Educación amplía la obra de A Lomba a reparaciones en la cubierta

La unidad técnica de la Consellería de Educación y la empresa encargada de reparar los desprendimientos de material que se produjeron en el colegio A Lomba han decidido acometer otros arreglos en este centro educativo de Vilagarcía. En cualquier caso, la dirección del centro podría autorizar de nuevo en breve a los niños a salir al patio, pues la empresa ha señalado que ya no hay riesgo de que se produzcan nuevas caídas de material, tal y como se ha trasladado desde la dirección del centro a la asociación de padres de alumnos (ANPA).

Los desprendimientos se produjeron justo antes del puente festivo de Todos los Santos, en la fachada del colegio, y desde entonces, los niños tienen vedado el acceso al patio durante los recreos, y se ha reorganizado la entrada a las clases, para que los niños pasen el menor tiempo posible en el exterior y reducir así los peligros por una eventual caída de cascotes.

La Consellería de Educación encargó la reparación a la empresa que está acometiendo la ampliación del colegio Arealonga. El personal de la empresa aplicó agua a presión a todas las fachadas, para forzar la caída de elementos que pudiesen estar deteriorados o sueltos. Esa tarea ya ha finalizado, y el siguiente paso será poner a punto las zonas afectadas.

Pero dado que según la empresa ya no hay peligro de que se produzcan nuevos desprendimientos, desde la dirección del colegio se ha pedido a la unidad técnica un informe preguntando si los niños podrían volver a utilizar el patio con seguridad. La comunidad educativa de A Lomba está ahora a la espera de esas conclusiones de los técnicos, pero se espera que en cuestión de unos días los niños puedan volver a jugar en el exterior.

De todos modos, la empresa todavía estará unas semanas en el colegio, puesto que la dirección les ha advertido de otras deficiencias conocidas desde hace años, y la Consellería de Educación ha dado el visto bueno para que sean reparadas.

Desde la ANPA apuntan, a modo de ejemplo, que existen unas goteras en varias aulas que se van a resolver; que se va a actuar sobre un pilar de la zona de Infantil; y que la empresa aprovechará para pintar toda la fachada al final de las obras.