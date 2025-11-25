Comercios que sí hacen Black Friday: «Te unes para no perder»

Hace ya semanas que los escaparates de las grandes franquicias de moda lucen los vistosos carteles del Black Friday. En el caso del pequeño comercio, esta campaña de descuentos originaria de Estados Unidos ha calado mucho menos; de hecho, en Vilagarcía hay poco más de menos media docena de tiendas que sí se han sumado al «viernes negro».

«Es cierto que el Black Friday supone adelantar mucho el periodo de descuentos, pero en estos momentos hay tanta competencia por vender que al final te unes para no perder», afirma Belén Riveiro, de Quiero Colo, una tienda de moda infantil situada en la plaza de la Independencia.

Belén Riveiro, a la puerta de su establecimiento. | Noé Parga

El Black Friday genera cada año cifras astronómicas en ventas, tanto en las grandes superficies comerciales como a través del comercio electrónico. Sin embargo, su impacto en el pequeño comercio es mucho más limitado, y de hecho asociaciones como Zona Aberta la cuestionan. «Nosotros incluso hemos hecho campañas en contra del Black Friday porque estropea el mes de noviembre y la campaña de Navidad», afirma la presidenta de los comerciantes vilagarcianos, Rocío Louzán.

En cualquier caso, por el momento no se percibe aún una gran fiebre consumista por el Black Friday, al menos en Vilagarcía. Georgina Pazos, de la empresa de transportes y reparto de paquetería Marpa Arousa, sostiene que «hasta ahora no estamos notando un incremento especial de entregas de paquetería», si bien recuerda que «se espera que las ventas aumenten cara el fin de semana», con lo que el aumento de trabajo sí se notaría en el sector del reparto a partir de la semana próxima.

Belén Riveiro, de Quiero Colo, se apuntó el año pasado a las rebajas del «viernes negro», pero apenas lo notó en ventas. Sin embargo, lo achacó a que hacía poco tiempo que había abierto y a que tenía delante de la tienda un gran andamio de obra, que le tapaba completamente la fachada. De modo que este año ha vuelto a probar suerte, aumentando el periodo de descuentos a un par de semanas.

Leticia Pérez, en el escaparate de su negocio. | Noé Parga

«Algunas personas sí que vinieron por las ofertas, aunque no demasiadas. Pero imagino que esta semana sí que vendrá mucha de la gente que ya se pasó antes por la tienda para mirar los precios», afirma Belén Riveiro.

En su caso, el Black Friday es una forma de mejorar un poco el balance de noviembre y de hacerle frente a la feroz competencia del comercio online. «En alguna ocasión he visto precios en internet por debajo de los míos de compra, y a eso no puedo llegar, ni acercame siquiera», advierte.

Arcebispo Andrade

Para Nerea Dacosta, que regenta junto a su madre Milagros Castro la tienda de ropa infantil Mirea, en la calle Arcebispo Andrade, el Black Friday puede ser ventajoso también para el pequeño comercio, porque «genera movimiento de mercancía, y es una oportunidad para que los consumidores vean la calidad de nuestros productos». «Gracias a los descuentos, alguna gente prueba nuestros productos, y si le gustan podemos conseguir que también compren más adelante, cuando no haya ofertas», añade Dacosta.

En su caso, la campaña va bien. En 2024 hacía poco que había abierto la tienda y no hizo Black Friday, pero este año sí se ha animado, «porque tenemos mucha más mercancía». Además de la rebaja en los precios habituales, ofrece envíos gratuitos en su tienda online, así como también bordados personalizados sin coste.

«Nosotras empezamos la semana pasada y por ahora nos va bastante bien, la gente se está animando», plantea Nerea Dacosta.

Al lado de Mirea se encuentra el centro de estética de Leticia Pérez, que también luce en su escaparate varios letreros del Black Friday. En su caso, la rebaja se aplica a los productos, y también cree que el «viernes negro» es beneficioso para ella. «Ya lo hicimos otros años, y por ahora nos ha salido bastante bien. Mucha gente se anima a adelantar las compras y los regalos de Navidad», señala Leticia Pérez.

Eso sí, la campaña de este 2025 está resultando algo más anodina, debido tal vez al mal tiempo. «Por ahora estoy notando menos movimiento, pero espero que esta semana repunte». También defiende la campaña, al menos para un sector como el suyo. «Para mi negocio, noviembre es un mes bajo en ventas, y tener estas ofertas me ayuda a mejorar un poco el mes».

Además, toma las rebajas como una oportunidad «de tener un cariño con la gente que me compra todo el año».

Oficialmente, el Black Friday es este viernes, pues coincide en el último viernes del mes de noviembre.