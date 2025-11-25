El Club de Remo Vilaxoán presenta sus próximos retos

El Club de Remo Vilaxoán celebró ayer un acto de presentación de la próxima campaña al que acudieron diferentes responsables locales y provinciales, entre ellos, el diputado Javier Tourís. El acto sirvió para dar a conocer todo el trabajo que está realizando la entidad con la cantera, un trabajo que esperan que pueda dar resultados en las próximas temporadas, recuperando el equipo de la Liga Galega de Traiñeiras. Pese a esa ausencia, el club cuenta con una gran base que le va a permitir contar con un buen número de bateles durante la temporada que se avecina. El de Vilaxoán es uno de los clubs de remo que más y mejor trabaja la cantera, con remeros formados en la entidad distribuidos por diferentes equipos.