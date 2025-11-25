Castro González toma posesión de su acta como edil del PSOE en Ribadumia

Marcos Castro González se convirtió ayer en nuevo edil del Partido Socialista de Ribadumia tras tomar posesión en el pleno extraordinario que acogió el salón de plenos.

El nuevo edil viene a sustituir a Susana Abuín, que renunció al cargo tras un acuerdo interno de la propia formación en el que cada uno de los dos se repartirían el acta de concejal durante año y medio.

La renuncia de Susana Abuín ya se formalizó en el último pleno ordinario celebrado en Ribadumia. Sin embargo, la tramitación de la baja como edil de esta y el alta de Castro González se encontró con problemas burocráticos en Madrid debido a que la junta electoral central no aceptaba una parte de la documentación, que había sido redactada en gallego.

Finalmente, el problema se resolvió y pudo aprobarse en el pleno extraordinario de ayer.

En ese pleno, el grupo de gobierno que dirige David Castro también tenía previsto aprobar el presupuesto para el ejercicio de 2025, un documento que asciende a 6,7 millones de euros, la cantidad más alta de los últimos años y que contaba con el apoyo de la mayoría absoluta del grupo de gobierno conservador.