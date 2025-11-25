Cambados rescata la obra de un «discípulo» de la escuela Castelao

El Concello de Cambados ha recibido la donación de un gran cuadro firmado por el artista pontevedrés Fernando Buceta Buceta y que según los expertos sería un «discípulo» de la «escuela» creada por Castelao. Se trata de un conjunto caricaturesco de cinco hombres cuyos trazos y colores les recuerdan al influyente estilo del galeguista. Estuvo durante años en el mítico café Iglesias, hoy desaparecido, y su estado de conservación no es bueno, así que va a proceder a su restauración.

La Concellería de Cultura dirigida por Liso González recibió esta pieza que un día decoró un establecimiento donde se reunían las «fuerzas vivas» del pueblo y que estaba cerca de la Casa Consistorial. Cuando se cerró, una familia cambadesa compró la obra y hasta hoy.

El edil explica que todavía no han decidido el lugar que ocupará esta pieza sin título y que podría ser de 1918, aproximadamente. Tiene grandes dimensiones, de dos metros de largo por 1,60 de largo, y el Museo Ramón Cabanillas está entre las localizaciones candidatas. No obstante, la decisión no corre prisa porque la restauración va para largo.

La realizará la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia y, de hecho, la propuesta partió de uno de sus profesores, el maestro cambadés José Aguiño, conocido por múltiples trabajos en la capital del albariño (recuperación de cruceiros, limpieza de las pintadas del Muíño da Seca...).

Empezará en 2026, pero es probable que los trabajos se prolonguen por lo menos un año. Los conocedores de la obra indican que su estado de conservación «es malo» y, de hecho, se ha empaquetado cuidadosamente para que cuando vuelva a ver la luz sea para recibir tratamiento.

Las autoridades municipales agradecen la generosidad de sus propietarios de donarla para el patrimonio de todos los cambadeses, pues se trata de una interesante pintura cuyo autor sí figura claramente: Fernando Buceta Buceta, un polifacético administrador de banca de Pontevedra que se casó en Cambados con María Villar Vaamonde.

Desde el departamento de Cultura cambadés explican que no se conoce mucho sobre la figura de este artista, que compatibilizó su puesto en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad con su participación en diferentes asociaciones y entidades sociales, culturales y deportivas, como el Pontevedra Club Atlético. Pero destacó especialmente por su mano como ilustrador, firmando carteles de fiestas, portadas de libros, decoraciones para grandes eventos...

Era muy próximo a otro gran artista, Carlos Sobrino. Eran coetáneos, al igual que con Castelao, quien en su faceta, de las muchas, como humorista gráfico, influyó en su generación y las siguientes. De hecho, los expertos ven su influencia en la pieza y señalan la constancia de, por lo menos, un encuentro entre los tres y otro gran pintor. Tampoco se ha divulgado mucho más sobre su vida y obra esperan que este paso también ayude a recuperarlo a él.