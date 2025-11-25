Cambados ofrece una jornada sobre las violencias simbólicas

La Concellería de Igualdade de Cambados y la asociación Cromosomos X ofrecerán este sábado una jornada sobre igualdad, salud emocional y educación en el ámbito de las violencias simbólicas. Durará todo el día y está dirigido a familias y adultos, pero de manera simultánea a los obradoiros habrá actividades de conciliación.

El programa de mañana se desarrollará de 10.30 a 12.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas y todo él parte de la premisa de que «la vergüenza y el rechazo al propio cuerpo pueden actuar como puerta de entrada a otras formas de violencia».

Así las cosas, el propósito es cambiarla por orgullo; «reforzar la sensibilización y la educación comunitaria como herramienta clave para construir entornos más seguros, cuidadosos e igualitarios», explica la concejala Mar Pérez.

Los talleres giran en torno al tema «Cuerpos que hablan, vidas que cuentan» y también serán un espacio de formación sobre cuestiones que atraviesan las vidas de las mujeres: la carga mental, la relación entre la maternidad y el deseo, la salud emocional, la menstruación y el impacto de las violencias simbólicas que «condicionan la relación con el propio cuerpo»

El objetivo es desmontar estereotipos de género que «continúan limitando su bienestar y libertad».

Al mismo tiempo, la educación sexual «actúa como herramienta esencial para construir personalidades, la prevención de violencias y la creación de vínculos saludables», por eso habrá espacios específicos para acompañar en la comprensión de la sexualidad en la infancia y la adolescencia, así como el impacto de la pornografía y en los desafíos de la crianza y de las relaciones afectivas en la actualidad.

Cromosomos tiene un equipo de profesionales en todos estos ámbitos.