BNG y PSOE de Sanxenxo, contra la «política del hormigón»

El pleno de Sanxenxo dio ayer luz verde al presupuesto para 2026 de 69,8 millones de euros entre la Entidad Local, el Organismo Autónomo de Terra y las tres empresas municipales, Nauta, Ínsula y Turismo de Sanxenxo. Las cuentas salieron adelante con los votos a favor del PP, la abstención del BNG y los votos en contra del PSOE. Ambos grupos de la oposición cuestionaron, entre otras cosas, la «política del hormigón» del Concello.

El BNG calificó estas cuentas de «precarizantes y privatizantes y lo único que hace es consolidar la deriva de años anteriores».

Los nacionalistas incidieron en las « carencias flagrantes que presentan las cuentas del gobierno local del PP, que se basan en mucho humo, promesas de infraestructuras y más política de hormigón, sin tener en cuenta muchas de las necesidades de los vecinos».

Insiste en la «falta de interés por el rural de Sanxenxo» porque la inversión para actuaciones en estas zonas «no llega ni al 5% del presupuesto, con demandas históricas que siguen sin llevarse a cabo.

Ahora, el PP quiere aprobar unos presupuestos que solo prometen infraestructuras, pero no servicios, y sin tener en cuenta, además, los costes económicos y recursos humanos que precisan esas infraestructuras una vez estén en marcha», afirma el BNG, que recuerda el «abandono de instalaciones, como es el caso del Centro de Interpretación de A Telleira».

Entre los proyectos que «siguen sin tener respuesta, figuran actuaciones prometidas hace muchos años, como el enlace entre el polígono de Nantes y Vilalonga o la dotación de un servicio de transporte para facilitar los desplazamientos a la gente mayor del rural hasta los núcleos».