El BNG insiste en que la recogida de la basura funciona mal
A.M.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) vuelve a preguntar al Ayuntamiento por el servicio de recogida de la basura, pues sostienen que sigue funcionando mal y que, según ellos, se está incumpliendo el contrato.
Los nacionalistas apuntan que, «la situación no mejoró, siendo insostenible la situación que se da en las calles», y que además hay «continuas quejas por parte de los vecinos». Por ello, han presentado por registro una batería de preguntas, al tiempo que solicitan al Concello los datos relativos al seguimiento telemático del servicio durante el último trimestre.
El BNG ya se quejó hace unos meses de la calidad del servicio de recogida de residuos. También lo hizo Esquerda Unida, solicitando la intervención en el pleno de la concejala Tania García. Ahora, el BNG retoma el asunto, al entender que el servicio sigue siendo malo.
Así, preguntan por ejemplo si el Concello ha penalizado a la empresa Urbaser en algún momento desde la formalización del contrato o si hay alguna persona encargada de velar por su cumplimiento.
