El BNG alerta del «derroche» en Monte da Vila y exige una auditoría

Al igual que hizo Esquerda Unida (EU), el BNG de O Grove exige «una explicación y una auditoría exhaustiva» en relación con la última sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obliga al Concello a pagar 35.000 euros en intereses por las obras del Auditorio Municipal de Monte da Vila.

Anselmo Noya, el portavoz de los nacionalistas, entiende que lo sucedido bien se merece «una explicación pormenorizada» por parte del alcalde y del gobierno socialista que preside, «revisando desde la corrección del proyecto inicial hasta la correcta ejecución por parte de la constructora, así como todos los expedientes, pagos y trámites administrativos».

Y no le vale cualquier tipo de explicación, sino que se refiere a «aclaraciones transparentes y definitivas, ante la posibilidad de que existieran indicios de negligencia municipal».

El Auditorio de O Grove. / FdV

En caso contrario, si el ejecutivo local no accede, «deberá ser una entidad externa, como el Consello de Contas, la que determine si se cumplieron las leyes y procedimientos en la contratación, los modificados y los pagos relacionados con el Auditorio».

Aduce así el BNG que la sentencia del TSXG «vuelve a poner en evidencia las chapuzas en el edificio, el derroche de dinero público y la mala gestión durante la ejecución del proyecto».

Noia sostiene que el Concello pudo haber incurrido en irregularidades, al pagar las facturas principales y recepcionar la obra aún a sabiendas de que existían deficiencias estructurales, así señaladas en los informes técnicos municipales.

Manuel Méndez

Añade el portavoz del BNG que la obra del Auditorio «nació torcida», con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros que, según algunas estimaciones, podría haberse incrementado hasta cerca de seis millones. Y todo por «continuas modificaciones y sucesivas prórrogas en los plazos de ejecución».

La sentencia del TSXG vuelve a poner en evidencia las chapuzas en el edificio, el derroche de dinero público y la mala gestión durante la ejecución del proyecto Anselmo Noya — Portavoz del BNG de O Grove

Razón por la cual Anselmo Noya recuerda que su partido propuso antes de la ejecución de las obras «hasta doce ubicaciones alternativas más económicas y lógicas que el emplazamiento elegido en Monte da Vila, siendo rechazada por el alcalde, y de aquellos polvos vienen estos lodos».

Añade el Bloque que el contrato de ejecución se firmó en junio de 2019 con la previsión de finalizar los trabajos en verano de 2020, y tras múltiples modificaciones, finalmente el Auditorio se inauguró en junio de 2022.

Incluso la Diputación de Pontevedra, que aportó 2 millones de euros en subvenciones, tuvo que ampliar varias veces los plazos de justificación y, aún así, el Auditorio fue la última obra del Plan de Reequilibrio en completarse.

El Auditorio Municipal Escuela de Música. / FdV

«Queremos pensar que el Concello no certificó el final de obra antes para no perder esas ayudas, pese a conocer que había deficiencias y claros problemas de seguridad y operatividad recogidos por los técnicos municipales, y si se pagó sabiendo que había fallos graves, eso tiene un nombre», apunta Noya.

Dice entender que perder las subvenciones habría supuesto un grave perjuicio económico para el Concello, que se vería obligado a asumir con fondos propios un proyecto de varios millones.

Pero también sabe que «si realmente se pagaron las facturas de la UTE sin rechistar sabiendo que existían incidencias graves, estaríamos ante un uso irregular de dinero público» y, por tanto, se trataría de un delito.