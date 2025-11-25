Arousa une hoy sus voces en un grito de repulsa a la violencia contra la mujer

Arousa sale hoy a la calle con diferentes intervenciones, pero bajó un mismo grito de repulsa y tolerancia cero hacia la violencia contras las mujeres. La lectura de manifiestos será la tónica general en esta jornada propia del 25-N en todos los Concellos que, en su mayoría, llevan días realizando diferentes acciones de visibilización y concienciación.

Será un día donde la reivindicación será la protagonista con diferentes eslogans. El CIM de O Salnés, por ejemplo, ha elegido este año el lema «Non son opinións, son datos» para recordar que esta lacra «es una realidad medible», con datos como que catorce violaciones y 55 agresiones sexuales son denunciadas cada día en España o que desde 2003 han sido asesinadas 1.331 mujeres por violencia de género y 62 menores por violencia vicaria.

Los responsables de este servicio al que están adheridos Meis, Cambados, Ribadumia, Meaño y Vilanova explican que buscan una llamada a la acción, a la implicación social. Quieren «despertar conciencia y corresponsabilidad», recordando que la lucha contra las violencias machistas requiere de tolerancia cero y ayuda a las víctimas «ante cualquier señal de maltrato».

Escolares de A Illa en el concierto. | Noé Parga

Y para hacerlo más impactante, a la habitual cartelería han sumado dos enormes vallas publicitarias ubicadas en zonas de alta circulación de coches, en Cambados y Vilagarcía.

La implicación de los más jóvenes resulta fundamental y es por ello que las administraciones, además de la asociaciones, implican a escolares y estudiantes y los propios centros educativos tienen su programación en estos días.

El CEIP Torre-Illa, por ejemplo, ofreció ayer un concierto de De Vacas con perspectiva de género y trabajaron frases en diferentes idiomas para decir lo mismo: el rechazo rotundo a la violencia y en favor de la igualdad. Y en Ribadumia, el manifiesto de hoy se leerá en el colegio Becerra Malvar.

También los conservatorios y escuelas de música aportan en esta jornada, como el cambadés, que estrena unas piezas y amenizará esta cita.

Una de las vallas del CIM comarcal. | FdV / FdV

En la mayoría de localidades tendrán lugar al mediodía y frente a sus consistorios, pero luego hay colectivos feministas que protagonizarán protestas de tarde: O Soño de Lilith realizará a las 20.00 horas, en la plaza de Galicia de Vilagarcía, su marcha ruidosa, y Feministas de Catoira también ha elegido esta hora para su protesta, que busca llamar la atención sobre la revictimización denunciada muchas veces, y posteriormente ofrecerá el cortometraje para desenmascarar al maltratador Aitor.

Por su parte, en Vilanova, Féminas en Acción tiene un taller de creación coletiva y testimonial con la asociación Paola Ti, poniendo el foco en las trabajadoras del sector del mar, para leer su manifiesto a las 20.30 horas con las cantareiras de Madialeva.

En el día de hoy tampoco faltarán los minutos de silencio por las víctimas asesinadas en una lacra social cuya dimensión niegan algunos mensajes políticos en los últimos tiempos y que desde Arousa quieren censurar recordando datos como que «una de cada dos mujeres en España sufrieron violencia de género a lo largo de sus vidas», como exponen desde el CIM comarcal.