Arousa clama contra el negacionismo y da voz a la esperanza en el 25-N: «Hay salida, no estáis solas»

La comarca de O Salnés y los municipios del Ullán acogieron hoy innumerables actos de rechazo a las múltiples formas de violencia contra las mujeres. Uno de los mensajes más repetidos fue el llamamiento a la concienciación ciudadana, dado que «es un problema social, no algo privado», como se escuchó en alguno de las decenas de manifiestos a los que se dio lectura en instituciones y calles.

Todo ello acompañado de un «rotundo rechazo» al negacionismo que cobra fuerza en los últimos tiempos ante unos datos que siguen siendo abrumadores. «No solo hiere la memoria de las víctimas, sino que desprotege a las que sufren y debilita el compromiso social necesario para combatirla», defendieron desde la casa consistorial de Vilagarcía.

Las administraciones aderezaron las siempre necesarias consignas de sensibilización y concienciación con cifras para dejar claro que la «violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo es estructural y uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se las mantiene en una posición de subordinación con respecto a los hombres», clamaron desde el CIM de O Salnés.

Alumnas de la escuela de música de Vilagarcía durante el acto institucional. / Noé Parga

De hecho, este servicio ha centrado la campaña de este año en que «no se trata de opiniones, sino de una realidad medible; son datos y son nuestro mayor aliado. También horripilantes, pero nos conmueven y nos hacen trabajar sin descanso hasta la erradicación de esta lacra», añadieron.

Así, dos enormes vallas publicitarias exhiben desde hace días realidades como que desde que hay registros, 1.333 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Este año han sido 35, y dos en Galicia. En el ámbito más local, desde el centro comarcal señalaron que los partidos judiciales de Cambados y Vilagarcía dictaron el año pasado un total de 66 órdenes de alejamiento.

Escolares en los actos de Vilanova.

En cuanto a los casos, el primero recibió 193 denuncias y el segundo, un total de 198, lo cual, trasladado a lo que va del presente año, asciende a 139 en ambos. Y «seguiremos trabajando para reforzar los mecanismos de intervención y para garantizar a las víctimas sus derechos con servicios y recursos adecuados y adoptados en condiciones de plena igualdad», prometieron alcaldes, concejales y trabajadores municipales en los diversos actos que se extendieron por toda la comarca.

También en otras instituciones implicadas en esta lucha contra reloj y que forman parte de una «arquitectura legal, judicial, de protección, asistencia y sensibilización que nos ha dotado de un gran sistema institucional en el que debemos seguir trabajando», como leyeron en Vilanova.

Entre ellas está la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, que aprovechó para poner en valor el trabajo de los equipos VioGén de la Guardia Civil y las unidades UFAM de la Policía Nacional, premiando, entre otros, a los que desempeñan sus funciones desde Cambados y Vilagarcía.

Lectura del manifiesto en Vilagarcía. | Noé Parga / Noé Parga

La administración más cercana, por su parte, puso en valor sus esfuerzos en cuestiones como esos CIM, que tienen las puertas «abiertas como la casa común de todas» las mujeres en situación de vulnerabilidad, aunque, «sin duda, la manifestación más cruel de la desigualdad es la violencia de género, una parte de la estructura patriarcal que impone un modelo de dominio y trata de perpetuar privilegios de poder y control», advirtieron.

El de Vilagarcía aprovechó para hacer balance de su actividad en este año, «constatando que 25-N es todo los días», como expuso la concejala de Igualdade, Tania García. Y es que el número de usuarias se disparó en un 31%, «rompiendo la tendencia de estabilidad que mantenía en ejercicios anteriores». Además, los casos de violencia machista también han ido al alza, aunque en menor proporción: llegaron a los 133, un 20% más que en 2024.

Exposición de zapatos rojos en A Illa.

Asimismo notan un descenso de casos entre las menores de 24 y las mayores de 65, pero se incrementa en el resto de tramos de edad y «en algunos casos de manera significativa», incluso llegando a duplicarse . Y un dato que les ha llamado la atención es la demanda de información relacionada con la orientación laboral, lo cual «pone de relevo la importancia que la independencia económica tiene para poner fin o atajar una situación de maltrato».

El grito de apoyo a las víctimas y de repulsa a las múltiples manifestaciones de esta violencia, entre las que también subrayaron la vicaria, resonó en ambas comarcas.

Llevan días realizando diferentes intervenciones muchas de las cuales aún seguirán. Destacan las dirigidas a ganar en el terreno de la educación de las nuevas generaciones. De hecho, los propios centros educativos arousanos han programado estos días iniciativas específicas.

Escolares de Ribadumia.

Así, las lecturas de manifiestos que, en mayor o menor medida siguieron el texto difundido por la Fegamp y que se repitieron también en Ayuntamientos no mecionados (Cambados, Valga, Pontecesures, Ribadumia, O Grove, Sanxenxo, Meis, Meaño, Catoira, A Illa...), contaron en muchos casos con escolares y alumnado de otros centros formativos.

No faltaron los símbolos. Desde flores moradas, señales en las calles de «concello comprometido» con la erradicación y de tolerancia cero, hasta intervenciones artísticas y de concienciación, como el encendido violeta de edificios públicos o la instalación isleña de zapatos rojos en memoria de «las mujeres que ya no están, asesinadas» e inspirada en la conocida obra de Elina Chauvet.

La edil María López en la lectura del manifiesto. / FdV

Destacar también las actuaciones de alumnado y profesorado de la Escola de Música Bernardo del Río y del Conservatorio e Escola de Cambados, que estrenó dos piezas compuestas para la ocasión: «Acougo», de Tatiana Meis, y «Xuntas», creada por estudiantes del segundo curso y que también pueden visualizarse ya en las redes sociales.

Ante todo, la sociedad arousana implicada ayer en la conmemoración del 25-N quiso lanzar un mensaje de esperanza: «Hay salida. No estáis solas, ni hoy, ni nunca», como concluyeron Andrea Castro, de Mulleres Rurais Os Borrizos de Cornazo, y Lucía Pedroso, representante de la Cámara de Comercio, encargadas de la declaración institucional vilagarciana.