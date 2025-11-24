Vilagarcía queda fuera del plan «O Parque Nacional coa Escola»
REDACCIÓN
La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia anunció ayer la puesta en marcha de la decimocuarta edición del programa escolar de educación ambiental «O Parque Nacional coa Escola».
El plan consta de actividades formativas y se desarrollará en 45 centros educativos -desde Infantil hasta Bachillerato- de cuatro municipios del área de influencia del Parque Nacional das Illas Atlánticas, que son Bueu, Cangas, Ribeira y Vigo. Por lo tanto, queda fuera del plan Vilagarcía, a pesar de su proximidad a la isla de Cortegada.
En todo caso, y al margen de este programa, los colegios que tengan proyectos educativos sobre el Parque Nacional, los espacios protegidos o el mar pueden ponerse en contacto con los guías a través de la web de Illas Atlánticas.
- El buey irlandés se come al gallego
- Investigan si fue atacada una joven de Vilagarcía herida grave con un cuchillo de cocina
- Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
- Sancionan a dos policías por no detener a una persona agresiva en el Hospital
- Valientes y emprendedoras a los 50
- Doscientos soldados gallegos vuelven a casa desde Eslovaquia
- Mensaje en un escaparate: clientas de un comercio de Meaño se convierten en modelos «de cuerpos reales» contra la tiranía de las tallas
- Los bateeiros aprovechan el desabastecimiento de mejillón