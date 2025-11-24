Vilagarcía queda fuera del plan «O Parque Nacional coa Escola»

La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia anunció ayer la puesta en marcha de la decimocuarta edición del programa escolar de educación ambiental «O Parque Nacional coa Escola».

El plan consta de actividades formativas y se desarrollará en 45 centros educativos -desde Infantil hasta Bachillerato- de cuatro municipios del área de influencia del Parque Nacional das Illas Atlánticas, que son Bueu, Cangas, Ribeira y Vigo. Por lo tanto, queda fuera del plan Vilagarcía, a pesar de su proximidad a la isla de Cortegada.

En todo caso, y al margen de este programa, los colegios que tengan proyectos educativos sobre el Parque Nacional, los espacios protegidos o el mar pueden ponerse en contacto con los guías a través de la web de Illas Atlánticas.