Los usuarios creen injustificable el «abandono» de Porto Meloxo

Tras denunciar a través de FARO DE VIGO la situación de «abandono» de Porto Meloxo y su entorno, incluida la playa de Lobaxeira, a los usuarios de estas instalaciones no les ha gustado nada que el ente público Portos de Galicia saliera al paso de sus críticas diciendo que ya ha invertido 100.000 euros.

«Aunque agradecemos que hayan gastado 100.000 euros y que sigan prometiendo la mejora del puerto que prometen desde hace veinte años, la realidad es que las rampas están ocupadas irregularmente, la basura se acumula por todas partes y el deterioro de los pantalanes actuales entraña grave riesgo para nuestra integridad», proclaman bateeiros y mariscadores.

Acompañando sus críticas de fotografías con las que probar sus denuncias, unos y otros argumentan que «hay pantalanes a los que faltan los amarres desde hace dos años, porque se los llevaron y ya nunca volvieron, y sin embargo, cobran por ellos».

Pantalanes ocupados y en mal estado. / FdV

Añaden que «no es el único servicio por el que cobran y del que no disponemos o no se presta dignamente», citando a modo de ejemplo que «solo disponemos de un punto de abastecimiento de agua para cien barcos, y con el suministro eléctrico, más de lo mismo».

Dicho lo cual, «aseguran que los barcos grandes no pueden atracar con la ‘seca’ –la bajamar más acusada– y con la marea llena no hay rampa para todos».

Reconocen que «ese es un viejo problema que se subsanará si alguna vez se ejecuta la prometida instalación de los nuevos pantalanes, y en Porto Meloxo ya hemos demostrado que tenemos paciencia, por lo que seguimos esperando».

Residuos acumulados en las rampas. / FdV

Pero no tienen esa misma paciencia respecto a «actuaciones menores pero importantes que pueden y deben acometerse de manera inmediata pero que Portos tampoco afronta, como reparar las barandillas que están rotas, reponer las tablas que han desaparecido en los pantalanes flotantes y colocar en ellos los elementos de amarre rotos».

En definitiva, que «el estado de abandono en Meloxo, sus playas y rampas es tan notable que algunos lo conocemos coloquialmente como Bangladés».