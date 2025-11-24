Así se seleccionan el mejor centollo y la mejor centolla de O Grove

María del Carmen Besada Meis, patrona mayor de la cofradía de pescadores San Martiño, anuncia que el viernes se celebra el tradicional concurso benéfico para elegir el mejor centollo y la mejor centolla descargados en la lonja.

Ese ya consolidado acto se completará con el reconocimiento a un conocido «centoleiro» ya jubilado, Jacobo Otero Prol, como el año pasado se hizo con Pepe Triñanes.

En el concurso pueden participar todos los marineros que se dediquen de forma profesional a la captura de este crustáceo.

La mercancía entregada se pesará a las cinco de la tarde, y en caso de que dos piezas pesen lo mismo se premiará aquella que presente mejor aspecto.

El centollo ya está aquí / Noe Parga

A los marineros o armadores que presenten los ejemplares ganadores se les entregarán 150 euros y diploma, mientras que los demás centollos pasarán a ser subastados con el resto de las descargas de la tarde.

Los ganadore serán subastados y la recaudación se entregará Cáritas. El año pasado se premió a dos machos de 4,4 kilos cada uno y una hembra, de 2,5 kilos, obteniéndose en la puja posterior 900 euros.

Se trata de una de las iniciativas solidarias más curiosas de la Confraría de Pescadores San Martiño, al abrigo de las jornadas de exaltación gastronómicas del centollo que se desarrollan en la localidad hasta el próximo 8 de diciembre.

Antonio Otero, patrón de «O Chapeliño» y que dirigió hasta no hace mucho la cofradía, fue quien pescó uno de los machos ganadores en 2024. El otro centollo fue presentado a concurso por el «Atir», mientras que la hembra entró en los miños del «Volver».

Los machos se los llevaron los representantes de las empresas Mariscos Trelles y Mariscos Lucas de O Grove, mientras la centolla se fue para la firma Mariscos Gallego, con puesto de venta en la plaza de abastos de Vilagarcía.

La meañesa Sandra Falcón largando aparejo en el barco Axexo Dous, esta mañana. / Senia & Gael

En 2023 la subasta de los mejores centollos vivos de la lonja de contratación de O Grove alcanzaba los 830 euros: 430 euros por un macho de 4,3 kilos de peso y 400 euros a cambio de una hembra de 2,350 kilos.

Rebeca Casal como responsable de la cetárea De la ría al Plato, fue la encargada de pagar 400 euros por la centolla que había capturado el barco "René Segundo".

Aquel año el mejor centollo pesó 4,3 kilos y fue capturado por el barco "Chapeliño", siendo adquirido por Mariscos Trelles.

Venta de centollo en la lonja de O Grove. / M. Méndez

En 2022 se marcó un precio de 186 euros por el mejor macho y de 200 por la centolla más pesada. Fueron Pescadería Manolo y Mariscos Lima quienes se hicieron con aquellos ejemplares.

En 2021 el mejor centollo, de 4,7 kilos, fue vendido por 230 euros, mientras que la centolla, de 2,5 kilos, salió por 220.

La hembra fue adquirida por Pescados Lukas, mientras que el macho lo compraron Pescados Eva Mar y Pescados y Mariscos Concha, con puestos en las plazas de O Grove y Cambados.

En 2020 ganron el concurso y se subastaron con fines benéficos dos centollas que pesaban 2,4 kilos cada una, capturadas por los barcos “Chapeliño” y “Edi” –de José María Meis Vila–. Junto a ellas, en el podio, un macho de 4,550 kilos de peso recogido en las redes largadas por la embarcación “Ariño”.

Subasta benéfica del centollo de O Grove /

Los armadores se llevaron como premio 150 euros –para cada uno–, además del orgullo de saberse ganadores de un concurso ya tan consolidado y mediático como este.

Una vez resuelta la cuestión sobre los mejores ejemplares vivos se procedió a la subasta de los mismos, claramente dominada por Pescadería Manolo, una firma asentada en la ciudad de Pontevedra que regenta Ricardo Pombo Casal.

Pujó hasta los 200 euros para llevarse una de las hembras, estuvo a punto de hacerse con la segunda –llegó hasta los 185– y compró el macho, en este caso por 280 euros.

La otra centolla premiada fue adquirida por otros 200 euros, para la firma local Mariscos Trelles, muy conocida en la lonja grovense.