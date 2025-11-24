Rubiáns sondea el interés por comprar nichos en el cementerio

La comisión gestora encargada de la ampliación del cementerio parroquial de Rubiáns ha abierto un plazo para que se anoten todas las personas interesadas en comprar una o más unidades de enterramiento en la futura zona ampliada del camposanto.

La comisión convocó para ayer una asamblea en el centro social de esta parroquia vilagarciana, y a partir de ahora las personas interesadas en adquirir uno o más nichos deberán anotarse en la lista abierta. Según la demanda existente, la gestora optará posteriormente por un proyecto de mayor o menor envergadura.

Hasta ahora, había sido la comunidad de montes la que pilotó el proceso, hasta el extremo de que compró los terrenos necesarios, los cerró y gestionó con el Ayuntamiento una ayuda económica, que ascendió finalmente a 60.000 euros.

Además, la comunidad de montes invirtió 150.000 euros en esta demanda vecinal. Pero a partir de ahora, será la comisión del cementerio la encargada de gestionar todo el procedimiento, incluido el de recaudar el dinero entre las familias interesadas.

En su momento, llegó a haber un centenar de personas anotadas, pero la mitad fueron desistiendo por el paso de tiempo. Ahora quedan unas 40, pero la comisión confía en que ahora se inscriban algunas más para aligerar un poco la financiación.