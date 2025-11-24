Otro sobrecoste en el Auditorio de O Grove desentierra la polémica

Esquerda Unida (EU) de O Grove presenta una reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) como «un ejemplo más de la incompetencia» del gobierno socialista que preside José Cacabelos Rico.

El grupo de la oposición que lidera José Antonio Otero González, alude a un fallo judicial que agrava la polémica vivida antes, durante y después de la construcción del Auditorio Municipal Escuela de Música, en base a un proyecto criticado hasta la saciedad por esta misma formación al hilo de los importantes sobrecostes detectados y los retrasos acumulados en las obras.

Una sentencia que viene a avalar muchos de los argumentos manejados en el pasado por los esquerdistas y «vuelve a poner en evidencia lo que llevamos años repitiendo: que el Auditorio es un proyecto cargado de sombras, sobrecostes, defectos constructivos y opacidad».

Miembros de Esquerda Unida y del gobierno en la reciente entrega de las Centolas de Ouro, a las puertas del Auditorio. / Noé Parga

Esta vez Esquerda Unida hace hincapié en un fallo judicial que «evidencia el descontrol económico y técnico» del proyecto, puesto que «obliga al Concello a abonar 34.771,44 euros en intereses de demora a la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de las obras».

Es decir, que «estamos ante otro sobrecoste que la ciudadanía lleva años asumiendo sin explicaciones, confirmándose que el Concello pagó fuera de plazo las facturas correspondientes, lo que generó automáticamente intereses según establece la Ley de Contratos del Sector Público».

Otero insiste en que este sobrecoste habría sido «perfectamente evitable» si la administración local hubiera cumplido los plazos legales, pero «no plantearon objeciones cuando abonaron el principal y su inactividad administrativa generó un retraso que solo puede achacarse a otro ejemplo de la nefasta gestión de un proyecto que nació mal y que continúa acumulando gastos».

A día de hoy la ciudadanía y la oposición sabemos que el coste real del Auditorio se disparó muy por encima del presupuesto inicial, pero desconocemos a cuánto ha ascendido porque el gobierno sigue ocultando las cifras finales José Antonio Otero González — Portavoz de Esquerda Unida (EU) de O Grove

Explican los esquerdistas que, en su defensa, el Concello trató de evitar el pago de los intereses alegando la existencia de numerosas deficiencias en la obra. Unas deficiencias, recuerda EU, que «fueron denunciadas por nuestro grupo mucho antes de que el gobierno reconociera absolutamente nada y se limitaba a tildarnos de alarmistas».

En la resolución judicial que desencadena este nuevo caballo de batalla política «se incluye un informe de los directores de la obra que detalla problemas graves en el edificio, en cuanto a humedades, filtraciones, fallos estructurales, deficiencias en los sistemas de climatización y electricidad, problemas en el anclaje de las butacas, inoperatividad del ascensor exterior, fallos en el sistema de alarma de incendios y falta de documentación esencial».

Público a las puertas del Auditorio Municipal. / Noé Parga

Dicho de otro modo, que «prácticamente todo lo que ahora aparece en la sentencia coincide con lo que denunciamos en su día y que el gobierno minimizaba o directamente negaba», alerta Otero.

Lo que sucede es que «el TSXG desestima los argumentos municipales al recordar que el Concello ya había pagado el principal sin presentar reparos, por lo que no puede utilizar ahora las deficiencias como excusa para evitar los intereses», siendo ésta «una evidencia la improvisación y la falta de control político y técnico con la que se ha gestionado este proyecto desde el primer día», clama el portavoz municipal de EU.

Prácticamente todo lo que ahora aparece en la sentencia coincide con lo que denunciamos en su día y que el gobierno minimizaba o directamente negaba

Quien además advierte de que este nuevo desembolso «no será el último relacionado con el Auditorio, a pesar de que ya han pasado años desde su inauguración, pues sigue generando gastos de manera permanente, como reflejan reclamaciones, informes técnicos negativos y nuevas inversiones que no estaban previstas».

Y lo peor de todo, a juicio de los esquerdistas, es que «a día de hoy la ciudadanía y la oposición sabemos que el coste real del Auditorio se disparó muy por encima del presupuesto inicial, pero desconocemos a cuánto ha ascendido porque el gobierno sigue ocultando las cifras finales».

Razón por la cual Esquerda Unida reclama una auditoría integral sobre la ejecución de la obra y que se publiquen todos los informes técnicos y económicos vinculados al proyecto, incluidos los que hacen alusión a las deficiencias mencionadas por el TSXG en la sentencia.