Un narco vilanovés, entre los diez fugitivos más buscados de España

La Policía Nacional hizo públicos hoy los nombres de los diez delincuentes más buscados en estos momentos para reclamar la colaboración ciudadana a la hora de encontrarlos. Entre ellos, se encuentra el nombre y la fotografía de un vilanovés, Juan Miguel García Santos, más conocido con el sobrenombre de «Juanjo». Nacido en el lugar de A Pantrigueira hace 51 años, Juanjo está considerado por la Policía Nacional como el cerebro de un entramado de narcotráficantes e implicado en el envío de cocaína desde Ecuador, camuflada en cargamentos de plátanos. Explican desde la Policía para facilitar su identificación que «Juanjo» es de complexión obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros, a lo que añaden que se trata de un individuo considerado altamente peligroso.

Aparecer en ese cartel, en el que figuran una decena de delincuentes, desde agresores sexuales hasta asesinos, es la última de las «andanzas» de todo un personaje como es el de A Pantrigueira. Vinculado desde muy joven al narcotráfico, ha ido escalando en el escalafón desde que cayó en 2009 en la Operación Xeada, un golpe al narcotráfico acometido por la Policía Nacional en el que acabaron detenidos varias de las «promesas» del narcotráfico vilanovés. «Juanjo» regresaría a los juzgados cinco años después, en el marco de otra operación, desarrollada por la Guardia Civil, en la que quedó desarticulada una organización que introducía cocaína en contenedores de carbón que realizaban la ruta entre Paraguay y el puerto de Gijón. Eran 400 kilogramos de cocaína que fueron interceptados en una nave de la localidad coruñesa de Ordes.

Sin embargo, la operación por la que se le busca ahora se remontaría a principios del año 2019, cuando se interceptaron 430 kilogramos de cocaína en un almacén de San Cibrao das Viñas y que habían sido descargados en el puerto portugués de Leixões ocultos entre un cargamento de plátanos. García Santos consiguió, en aquel momento, eludir el cerco policial y nunca más se volvió a saber de él. Su papel en esa operación, tal y como determinaron los investigadores, era el de coordinar con los proveedores de las partidas de cocaína que llegaba desde Ecuador, aprovechando para ello la cobertura legal que daba la importación de frutas a través de la empresa que poseía un vecino de Ourense.

No es la primera vez que en las listas de los más buscados, que periódicamente publican las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para reclamar la colaboración ciudadana, aparece algún vecino de O Salnés. En una anterior aparecían los nombres de Segundo Cousido, condenado por abuso de menores, y el de Baltasar Vilar Durán «Saro», conocido «lanchero» que lleva huido de la justicia desde el año 2013.