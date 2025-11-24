A Illa convoca un campamento digital para las Navidades

El Concello de A Illa de Arousa convoca un campamento digital de Navidad para niños de entre 9 y 13 años. El teniente de alcalde, Manuel Suárez, anima a las familias a anotar a los menores cuanto antes, puesto que las plazas son limitadas. Así, los interesados deberán inscribirse en la sede electrónica del Ayuntamiento antes del 5 de diciembre. Se formarán dos grupos, uno de nivel básico, y otro, para los mayores, de nivel medio.

El curso se impartirá los días 22 y 23 de diciembre, al inicio de las vacaciones escolares. Será en la Casa dos Maiores, entre las 9.00 y las 14.00 horas. Manuel Suárez explica que la formación será esencialmente práctica, y que se pondrá mucho hincapié en el carácter lúdico de las jornadas. Los participantes obtendrán un certificado oficial europeo DigComp.