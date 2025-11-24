El CIMA y la cofradía de Cambados investigan la escasez de vieira en algunas zonas de Arousa

El Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) y la cofradía de Cambados colaboran en un estudio demandado por el sector para conocer el estado de la vieira en la ría de Arousa y sobre todo las causas de un descenso detectado en los últimos años que preocupa especialmente en zonas «buenas de toda la vida».

Arousa cerró en febrero la última campaña y fue una de las peores de los últimos años tras extraer unas 47 toneladas, cuando las previsiones de producción son de, por lo menos, superar las 60 toneladas. Además, los primeros muestreos realizados estos días para la próxima, que empezará en diciembre, no son nada halagüeños.

Algo pasa, de eso están convencidos en el pósito cambadés, que lleva tiempo alertando de una escasez «preocupante» sobre todo en zonas exteriores donde su abundancia era lo habitual. «Siempre eran de los mejores sitios y no es normal que al segundo día de faena los barcos vuelvan sin nada», lamenta el patrón mayor, Alejandro Pérez.

El asunto se abordó junto a otros en una reunión mantenida con la conselleira de Mar, Marta Villaverde, hace unos meses y de ahí salió la realización de un estudio sobre el estado de este recurso, muy importante para la economía de la flota de arrastre tradicional de la ría arousana.

La investigación está liderada por el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) y en colaboración con esta cofradía. Su máximo responsable indica que la pretensión es hacer algo «a fondo» a través de muestreos a realizar antes del inicio de la nueva campaña, durante y después.

«En un día no se agota ni se esquilma»

Muy resumidamente, «se trata de determinar el stock de vieira pequeña que encontramos antes y también cuando termine la extracción, y en general en las diferentes zonas», detalla. Su objetivo es conocer las causas de una realidad alertada desde unos hace años por el sector.

Según el patrón, notan una «disminución» tanto en las zonas interiores como en las exteriores, pero sobre todo en estas últimas, en la III.1 y la III.2. Bancos naturales que «están cerrados todo el año y que siempre eran de los mejores y desde hace un tiempo los barcos apenas encuentran. Al segundo día de abrirlos vuelven sin nada, esto no es normal. En un día no se agota el recurso ni se esquilma», lamenta.

Sobre las posibles causas, Pérez no quiere aventurarse y espera que la investigación en curso resulte en un informe de estado para tomar las medidas que sean oportunas.

Lo primero que quieren saber es «si a lo mejor hay cría, pero no se desarrolla». Porque podrían mediar los avatares propios de la reproducción natural de los bivalvos, muy sensibles a las condiciones oceanográficas en las primeras fases de vida, así que un evento ambiental podría interferir en los nuevos nacimientos. Desde luego, no parece un problema de fertilidad porque en los últimos años no se han observado problemas en las gónadas.

Una mortandad elevada por algún tipo de patología está prácticamente descartada, ya que los sondeos tampoco han hallado una mortandad específica, y no se ha constatado un aumento de depredadores naturales en esta ría gallega.

Descarga de volandeira en Cambados. |

El furtivismo siempre está sobre la mesa en materia de recursos pesqueros y, de hecho, para algunos, puede ser la explicación más lógica a momentos puntuales de las campañas.

También se estaban encontrando con problemas para encontrar recurso del tamaño más demandado por los mercados –de unos 12 centímetros–, lo preferido por uno de sus principales clientes, la restauración. En Cambados ya por norma se pesca por encima de la talla legal, es decir, a partir de los 11,5.

Topes en esta situación

Y en estas circunstancias, «a ver si es que estamos extrayendo más de lo que se debería en esta situación, porque hasta ahora nunca hubo problemas», añade el patrón de Cambados.

Este pósito espera obtener datos científicos para que las autoridades y el sector puedan tomar decisiones: «Al final, de los que se trata es que haya vieira por muchos años. De nada vale todo el esfuerzo en promocionarla, buscar nuevos mercados, garantizar la viabilidad de la planta y la empresa evisceradora y comercializadora, Porto de Cambados… Si no hay recurso».

Para despejar todas las incógnitas está este trabajo que desarrollará el centro de investigación con base en Corón (Vilanova) y con gran experiencia en el estudio de la ría de Arousa. En el caso de este pectínido cuenta con estudios anteriores que sumarán antecedentes a esta nueva indagación.

Pesimismo también para la campaña de este año: «Es peor de lo previsto»

El sector se está movilizando para iniciar la campaña de la vieira en la ría de Arousa, uno de los mariscos que tiene en el mercado navideño su momento de venta en fresco. Aún quedan detalles por determinar, como si volverá a haber dos planes de extracción, como en la anterior: Rianxo y Cambados.

El patrón mayor de esta última cofradía, Alejandro Pérez, indica que esperan empezar a mediados de diciembre, pero será en las próximas semanas cuando tomen decisiones porque, aunque los muestreos todavía no han llegado a la zona interior IV, que viene salvando las últimas pesquerías, son bastante pesimistas sobre la cantidad en general: «La situación es peor de lo previsto, no hay mucho recurso», reconoce.

De hecho, mucho dependerá de cómo avanza la volandeira porque determinará el número de embarcaciones interesadas en su prima grande y sobre todo porque su campaña va viento en popa, en cantidad y precios. Así que de continuar esta buena situación, es probable que muchos quieran seguir con este recurso. «Ya el año pasado algunos barcos empezaron con la vieira porque tienes la ilusión de esta campaña, pero reconocían que le compensaba seguir con la volandeira», expone el patrón mayor cambadés.