Catoira muestra al mundo la cara de un maltratador «en serie» buscado por la ley

El colectivo Feministas de Catoira organiza diferentes acciones por el Día Internacional para la Eliminación contra la Violencia de Género en un año en el que, además, conmemora un lustro de existencia. Una exposición de repaso de su actividad, la concentración el 25-N y otras iniciativa servirán para gritar más alto en esta fecha un mensaje que difunden durante todo el año.

Una de las más destacadas será un cortometraje audiovisual donde desvelarán la identidad y el aspecto de Aitor, un «depredador sexual en serie con víctimas», más de una docena, en diferentes lugares del país y también en la villa vikinga, donde residió durante un tiempo.

Desde el Concello, que apoya el programa de la asociación, explican que intervienen algunas de las víctimas de este hombre que «está en busca y captura», pero ilocalizable y «libre a pesar de tener juicios pendientes después de haber cumplido varias condenas de cárcel por maltrato».

El objetivo es que «advertir a posibles víctimas que vendrán porque repite su modus operandi de manera cíclica». Detallan que elige a las mujeres en redes sociales, viviendo luego con ellas y «generando situaciones de violencia psicológica y física, llegando incluso a encerrarlas con llave».

Casa esto con la idea que Feministas de Catoira quiere destacar este año: poner el foco en los maltratadores. De hecho, el lema elegido es «Que a vergoña cambie de bando».