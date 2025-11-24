Castes se despide con su animada feria vitícola
El público pudo catar hasta 130 referencias
A.M.
Vilagarcía
Castes se despidió ayer del público con una jornada en la que volvió a maridar con éxito vinos y música. La Praza da Peixería de Vilagarcía albergó desde mediodía uno de los actos centrales de la cita, como es la feria, en la que el público pudo degustar hasta 130 referencias de caldos blancos, tintos, espumosos y de preparaciones especiales. Ya por la tarde, la música puso el broche a estas jornadas vitícolas organizadas por Sito Dieste.
Castes creció en esta octava edición, en número y calidad de vinos, pero también en cartel musical, con los conciertos de Kiko Veneno o Carlangas.
