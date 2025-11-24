Aumentan las reservas para saborear Centolo do Grove

No todos pueden presumir de servir a sus comensales Centolo do Grove, que es la marca creada por la cofradía para diferenciarlo por su calidad y origen.

Pero los establecimientos mecos que sí tienen este producto empiezan a notar un aumento de reservas ahora que están lanzadas las jornadas de exaltación del «rey de los mariscos» que promueve Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes).

Entre los participantes, los dos restaurantes de Marisquerías Solaina y el Terraza O Castro, en el hotel del mismo nombre, asentado en Reboredo.

Pablo Agrelo y su esposa, Isabel Castro (Hotel O Castro). / FdV

También el A Fuego, Bruma, Canta Claro, El Rincón, Finisterre, Furtivos, Jueso de Caña, O 48 da Platería, Mesón do Mar, O Cruceiro, Sal de Allo, Senlleiro y Taberna Plaza.

Además de los hoteles que gestionan Pablo Agrelo y su esposa, Isabel Castro (Hotel O Castro), el Cons da Garda, Apartamentos Arosa O Grove, Boutique Vilavella, Bosquemar, La Noyesa, Maruxía, Spa Norat O Grove, Norat Marina & Spa, Apartamentos Marítimos y el cuatro estrellas Hotel Abeiras, en A Lanzada.

Unos y otros hacen posible celebrar las jornadas del centollo, que además de brindar a los clientes la posibilidad de degustar el mejor crustáceo, ofrecen a los potenciales visitantes atractivos añadidos como el Acuario O Grove o los barcos de pasaje que en esta época del año siguen operando en el puerto de O Corgo.