Vilagarcía aprueba obras urgentes por goteras en dos colegios

La junta de gobierno local de Vilagarcía aprobó un presupuesto de casi 6.000 euros para las reparaciones del colegio Rosalía de Castro y el Centro de Educación Especial. La Concejalía de Educación, dirigida por Paola María, asume de este modo las obras de mantenimiento y las pequeñas actuaciones que puedan requerir los equipos directivos de los centros. Estas peticiones suelen consistir en trabajos de carpintería, pintura o electricidad.

En el caso del colegio Rosalía de Castro (Carril), la dirección contactó con la Concejalía de Obras debido a la existencia de goteras en el aula de psicomotricidad, aportando además algunas fotografías. Tras la inspección correspondiente, se verificó que la causa de la filtración era la acumulación de basura y el deterioro de la junta de la claraboya, por lo que fue necesario limpiarla y volver a sellarla para garantizar su estanqueidad.

Por su parte, el Centro de Educación Especial informó al Ayuntamiento que la claraboya del edificio presentaba goteras. Tras la revisión realizada por los servicios municipales, se determinó que el origen del problema se debía al deterioro de las láminas de policarbonato, causado por el paso del tiempo y la exposición prolongada al sol. Asimismo, los remates metálicos se encontraban en un avanzado estado de oxidación. «Dado que se encuentra en una zona de paso habitual hacia las aulas, se procederá a su reparación urgente para garantizar la seguridad del alumnado», se apuntó en el informe.