Valga proyecta una decena de obras en la red de saneamiento

El Ayuntamiento de Valga realizará obras de mejora en la red de saneamiento con el objetivo de minimizar la infiltración a la red de aguas pluviales. Los trabajos acaban de salir a licitación, e implicarán la rehabilitación de diez pozos con deficiencias, ubicados en las zonas de O Forno, A Torre, Carballiño, Outeiriño y A Devesa.

La administración local explica que se limpiarán y desatascarán, aspirando los residuos mediante equipos de succión y chorros de agua a presión. Posteriormente, se sellarán con mortero e se impermeabilizarán.

Algunos de estos pozos son actualmente inaccesibles, ya que sus tapas están asfaltadas, por lo que se repavimentarán para nivelarlos con el pavimento existente y permitir el acceso a su interior.

Por último, el proyecto también incluye actuaciones en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Parafita para solucionar los problemas de vertidos detectados. Se instalará un sistema de control de caudal a la entrada de la instalación para detectar posibles excesos y garantizar una gestión más eficiente.

Para la ejecución de estas obras, cuyo presupuesto asciende a 54.370 euros, el Ayuntamiento cuenta con financiación de Augas de Galicia a través de una línea de ayudas para minimizar las pérdidas de agua en los municipios gallegos, y se nutre de fondos europeos.