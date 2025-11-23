La USC Sénior visita la Casa Museo Valle-Inclán
Los alumnos del IV Ciclo de Vilagarcía conocieron vida y obra del literato en una visita teatralizada
Alumnos del IV Ciclo de la Universidad Sénior de Vilagarcía visitaron ayer la Casa Museo Valle-Inclán para disfrutar de una visita guiada dramatizada a cargo de la actriz y directora Fátima Rey.
El inmortal escritor vilanovés forma parte de la materia a estudiar en el presente curso. De ahí que se haya optado por conocer sus raíces en la casa en la que pasó los primeros años de su vida y donde fraguó sus primeras creaciones literarias.
Fueron cerca de dos horas de visita por las diferentes estancias de la casa, además de por las calles de Vilanova, con la intención de dar a conocer el contexto que rodeó al literato y a su evolución posterior tras el paso a la Universidad de Santiago para estudiar la carrera de Derecho, la cual nunca terminó, pero donde empezó a abrirse paso como escritor.
