Rubiáns abrirá el calendario de muestras de la camelia en Arousa

La asociación de vecinos de Rubiáns abrirá en enero el calendario de exposiciones de la camelia en O Salnés. Así, el colectivo organizará el fin de semana del 10 y el 11 de enero su decimocuarta jornada dedicada a la flor de invierno, muy tradicional en Rubiáns gracias al influjo del pazo, que tiene una de las mejores colecciones botánicas de Galicia.

La Sociedad Española de la Camelia (SEC) inicia su calendario de exposiciones con la muestra de Ponteareas, que se celebrará durante el puente festivo de la Constitución. En el caso de O Salnés y Ullán, están programados cuatro eventos. El de Rubiáns será el primero. Las siguientes exposiciones se celebrarán entre el 31 de enero y el 1 de febrero en Vilanova y Valga. En el primer caso, será la décima edición de la Mostra da Camelia, mientras que en el caso de Valga, la exposición lleva el nombre de la «Bella Otero».

En marzo, durante el fin de semana del 7 y el 8 tendrá lugar el 61 Concurso Internacional de la Camelia, que se celebra de forma alterna entre Vigo, Pontevedra y Vilagarcía, y cuya organización le corresponde este año a la ciudad olívica. La última cita de la SEC en O Salnés y Ullán es en Sanxenxo. Se trata de la duodécima Mostra «Cultural Sanxenxo», y será entre el 2 y el 3 de abril.

En O Salnés hay varios pazos con importantes colecciones visitables de camelia. Aunque la mejor época para observarlas es entre enero y marzo, algunas variedades ya han florecido.