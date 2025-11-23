Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP meco ya piensa en las elecciones municipales de 2027

Leiva con dirigentes locales y provinciales

L. R.

O Grove

El PP de O Grove celebró su tradicional cena de Navidad y el equipo liderado por Pablo Leiva recibió a compañeros y responsables de partido como el presidente provincial Luis López, quien destacó que el proyecto popular «es la única alternativa real para el futuro» de la villa de cara a las elecciones municipales de 2027 y destacó las «inversiones millonarias» de las administraciones que gobiernan , Xunta y Diputación, para esta localidad.

