El PP meco ya piensa en las elecciones municipales de 2027
L. R.
O Grove
El PP de O Grove celebró su tradicional cena de Navidad y el equipo liderado por Pablo Leiva recibió a compañeros y responsables de partido como el presidente provincial Luis López, quien destacó que el proyecto popular «es la única alternativa real para el futuro» de la villa de cara a las elecciones municipales de 2027 y destacó las «inversiones millonarias» de las administraciones que gobiernan , Xunta y Diputación, para esta localidad.
