El pleno de Cambados vuelve a abordar la petición de una residencia de mayores

Somos Cambados llevará al pleno del jueves una moción para que la Corporación municipal solicite a la Xunta, unida, la construcción de una residencia de ancianos pública. Se trata de un nuevo intento tras el cierre del asilo de ancianos hace ya un año y que tiene nuevo propietario; una empresa que lo convertirá en un hotel de lujo.

Pero el texto también incluye solicitar al gobierno autonómico una mejora en la atención a la dependencia y era, a día de ayer, la única moción presentada en tiempo y forma para la sesión del próximo jueves.

El portavoz Tino Cordal denuncia que la situación que atraviesa el sistema gallego «es crítica», con «largas listas de espera y demoras de hasta dos años en las resoluciones», así como «insuficiencia crónica de recursos humanos y materiales».

El concejal, socio del gobierno cuatripartito, cita al Colexio Oficial de Traballadores Sociais y a la Plataforma Galega Emerxencia Dependencia para censurar que se fusionaran los procedimientos de dependencia y discapacidad. Asegura que la decisión, «lejos de mejorar plazos, aumentó aún más los tiempos de espera». Según él, el error es que se trata de «dos sistemas completamente distintos, lo cual desaprovecha recursos y retira profesionales especializados».

Para Somos Cambados, la situación «sigue empeorando» y si la ley establece un plazo máximo de 180 días para resolver una dependencia, «muchas personas fallecen sin recibir recurso alguno». Del mismo modo denuncia la «escasa creación de plazas públicas en residencias y centros de día». En su opinión, esto «es otra constatación de la política privatizadora de la Xunta (...) con graves repercusiones para la mayoría de las familias gallegas».