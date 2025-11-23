Paco & Lola congrega a más de 700 personas en su fiesta del 20 aniversario

Un total de 720 personas se daban cita ayer en el pabellón de deportes de Xil (Meaño) para compartir mesa y mantel en la fiesta anual de la cooperativa Paco & Lola, que este año se encumbraba con la celebración del 20 aniversario de su fundación. Una celebración que contó con la presencia de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, el diputado provincial sanxenxino Marcos Guisasola, y varios alcaldes de la comarca, por cuanto Paco & Lola cursó invitaciones a las Alcaldías de todos los concellos que tuvieran socios de su municipio en la cooperativa vitivinícola, la mayor de la denominación de origen Rías Baixas por número de socios.

El evento se iniciaba a las 13.30 horas en pleno pabellón, con dos alocuciones formativas: una titulada «A pegada das cooperativas galegas no mundo: Ano Internacional das Cooperativas», a cargo de Higinio Mougán, gerente de Agaca (Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias); y, la segunda, «A comunicación dunha cooperativa galega no escenario global» de manos de la agencia creativa coruñesa Tío Phil.

Carrión (centro), y María José Gómez (d.). / Noé Parga

Carlos Carrión, presidente de Paco & Lola reconocía que «la fiesta es un reconocimiento a los más de 400 socios que integramos una pequeña cooperativa que, desde Meaño, podemos mirar ya ahora a los ojos a las grandes firmas de blanco en el mundo», en alusión a sus reciente premios, entre ellos el haber sido elegida mismo este mes en Londres por el International Wine and Spirit Competition como Mejor Bodega Productora de Vino Blanco del Mundo.

Preguntado por los próximos retos, reconocía que «nuestro objetivo ahora tiene que ser mantener esa calidad que nos ha hecho crecer hasta donde hemos llegado, y hacerlo incidiendo en tres áreas: una, preservando el suelo; otra, preservando el medio ambiente; y, la tercera, con la innovación poder mantener la tradición apostando desde ahí por una calidad con la que podremos llegar a cualquier parte del mundo».

Brindis de asistente al evento. | Noé Parga

Luego, al filo de las 14.30 horas, tras la inauguración del almuerzo en la voz del propio Carlos Carrión, tocaba compartir mesa y mantel. Un almuerzo servido por el sello meañés Casa Rodiño, y que con 56 personas trabajando entre cocina y cancha, ponían sobre el mantel los consabidos aperitivos, seguido del suculento «pulpo á feira», langostinos -cocidos y a la plancha- camarones y como plato de fondo, llana de ternera con guarnición. Todo ello, lógicamente, regado por los vinos de Paco & Lola. Tras el café, postre y licores, tocaban los sorteos y las sorpresas. Y, entre ellas, la que se llevó el presidente Carlos Carrión quien recibió un emotivo regalo por parte de su consejo rector por su entrega tenaz de 18 años a la presidencia.

Radicada en Meaño, Paco & Lola comenzó a gestarse a finales de 2003, y luego alumbró como cooperativa en 2005 bajo el nombre oficial de Sociedad Cooperativa Vitivinícola Arousana. Paco & Lola, que había comenzado siendo una marca de su vino, al final conquistó la entidad para convertirse en nombre de bodega y firma.