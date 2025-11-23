Los «larpeiros» abren boca con 160 kilos de centollo

La Cofradía do Centolo Larpeiro celebró ayer su comida de cofrades y amigos como aperitivo de los actos grandes que celebrará en unos días. Como no podía ser de otro modo, el centollo fue el plato principal y para ello se hicieron con unas reservas de 160 kilos.

El menú ofrecido en Pazo Baión (Vilanova) incluyó otros manjares del mar y la tierra arousanos, como camarón, empanada, mejillones, croquetas de marisco e incluso caldo, todo un reconstituyente para un día frío en el que no todo fue comer.

No faltó la visita guiada por esta bodega perteneciente a la mítica cooperativa Condes de Albarei y que elabora uno de los vinos de pago de prestigio de la DO Rías Baixas. Tampoco la entrega de reconocimientos por parte de esta cofradía de O Grove que en unos días vivirá uno de los momentos más esperados de su año.

De hecho, esta comida de confraternidad es la antesala de la cena de gala del XXII Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas (Ceuco), que se celebrará en la villa meca los días 24 y 29 de noviembre.

Contará con unas 300 personas llegadas de diferentes puntos de España, Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Alemania y Portugal y, como siempre, su principal objetivo es la promoción de Centolo do Grove, la marca de calidad creada por la cofradía de pescadores San Martiño para distinguir al crustáceo subastado en su lonja.

Sin olvidar el congreso Ceuco, con intervenciones centradas en «el turismo enogastronómico en Europa», en Galicia «como región europea de cultura culinaria» y en la historia y productos del mar de O Grove. Y la entrega de los Premios Aurum 2025, además de otras actividades durante los días de celebración de esta emblemática cita.