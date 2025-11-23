El Son do Mar deja Cambados por las «limitaciones» de O Pombal en seguridad y para crecer en aforo

El Festival Son do Mar celebrará una nueva edición del 22 al 26 de julio. Ya ha firmado con nueve artistas y tres son internacionales, y «muy potentes», según desvela el productor Virvi Fraga tras haber cerrado ya el traslado de Cambados a Meaño, donde estudian tres ubicaciones con opción de doblar el aforo; de unas 9.000 personas.

Un cambio avanzado por FARO hace meses y que responde a las «limitaciones» de O Pombal para sus planes de crecimiento y otras cuestiones. El promotor grovense reconoce que no era su mejor opción, pero le rechazaron la plaza de Fefiñáns y tuvieron que «conformarse» porque era «urgente» encontrar una localización después del conflicto en O Grove, su sede. «Teníamos todo contratado, pero el Concello no nos concedió la licencia de actividad a pesar de que Portos nos dio permiso para hacerlo en O Corgo», recuerda.

Cuenta que se planteó como un «escenario de transición» y luego buscarían otro más idóneo para permanecer varios años más en la capital del albariño, como se anunció en su día.

Estudiaron varias alternativas con su Ayuntamiento y la única viable era un aparcamiento de Tragove, pero aquí no logró el beneplácito autonómico porque tiene un uso portuario más marcado.

Respecto a los problemas de O Pombal, señalan temas de seguridad y evacuación porque al ser una calle estrecha, el escenario ocupaba todo lo ancho, quedando solo una zona de entrada y salida –en el paseo marítimo–. También dificultades y molestias para la organización y los propios vecinos, pues hay un trasiego diario de usuarios del complejo deportivo, viviendas muy pegadas...

Además, la proximidad con el mar y las posibilidades de la caída de basura eran obvias y así se lo hizo saber el Colectivo Ecoloxista do Salnés al Concello, como reconoce el concejal cambadés Tino Cordal quien también asegura que «limpiaban todos los días, pero el viento no ayudó».

Mantener precios populares

Pero sobre todo, el Son do Mar y el Sachaso Rock quieren seguir su trayectoria de crecimiento –empezaron con un puñado de miles– y el aforo de 5.000 personas era «insuficiente». «Los cachés de los artistas están muy inflados y para poder defenderlos necesitamos entre 8.000 y 10.000 personas, sino, las entradas costarían el doble, y queremos mantener los precios populares, seguir siendo un festival accesible para todo el mundo», añade el productor.

Fraga se muestra «hiperagradecido» a Cambados; algo recíproco, pues, según Cordal, comprenden sus motivaciones y esperan «poder seguir colaborando». También tiene buenas palabras para el gobierno de Carlos Viéitez y destaca la ubicación, posibilidades de parking... Es un acuerdo «beneficioso para ambas partes» y fue «sencillo y ágil».