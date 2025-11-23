Somos denuncia que la obra del pabellón de Ribadumia genera una situación de «peligro»

Somos Ribadumia solicita al Concello que tome medidas pues asegura que las obras del pabellón se están haciendo «a toda prisa», generando una «situación de riesgo y peligro durante las horas de acceso y salida del colegio y la escuela infantil».

El grupo opositor relata que en la zona siempre hubo un problema por la configuración urbanística de los equipamientos públicos y que se iba a solventar con un proyecto «abandonado» por el Ayuntamiento.

Indica que solo hicieron partes y al no desplazar el pabellón, el resultado es que «los atascos son diarios».

Ahora asegura que la situación «se ha visto agravada» con las obras de reforma de este edificio porque «una parte tiene que estar finalizada en diciembre» y esto supone que la empresa adjudicataria «no está teniendo muchos miramientos con la cuestión de la seguridad».

Relata cosas como «la ocupación de espacios de aparcamiento, la colocación de pasarelas sin las correspondientes medidas de seguridad, invadiendo aceras al acceso y obligando a niños y adultos a pasar entre los coches». También ven «falta de diligencia» del Concello, así que pide un paso de peatones y otras medidas paliativas.