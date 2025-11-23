Curso sobre lenguaje administrativo y Celga 4
La Escuela Oficial de Idiomas de Vilagarcía mantiene abierto el plazo de inscripción para el curso de lenguaje administrativo (nivel medio) online y también para la titulación de Celga 4. La adjudicación de las plazas se realizará mañana lunes, pero todavía se pueden inscribir telemáticamente en la dirección www.eoidigital.com/preinslinguagalega.
