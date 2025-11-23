Clara Campoamor se convertirá en nuevo espacio para la Aldea de Nadal

Esta próxima Navidad Vilagarcía estrenará un escenario distinto para su Aldea de Nadal. El tradicional mercadillo se trasladará este año a la calle Clara Campoamor, el nuevo espacio peatonal del centro urbano, que se transformará durante las fiestas en un pequeño pueblo de casetas de madera, luces y adornos. A Peixería será otro punto de actividad con música en directo y talleres infantiles.

La Aldea de Nadal abrirá sus puertas el viernes 19 de diciembre y se mantendrá en funcionamiento hasta el domingo 4 de enero, convirtiendo durante algo más de dos semanas la nueva calle peatonal en punto de encuentro para familias, curiosos y compradores.

El Concello de Vilagarcía ha fijado en un máximo de ocho las casetas que allí se instalarán, según recogen las bases ya disponibles en la sede electrónica de Ravella. Una de ellas será de titularidad municipal y quedará reservada a entidades sin ánimo de lucro para poder dar visibilidad a su labor.

El resto de puestos se orientarán a productos vinculados al ambiente navideño. También tendrán cabida los productos gastronómicos y bebidas frías y calientes, valorándose en mayor medidas las propuestas de elaboración artesanal.

El horario de apertura entre semana será de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.30. Los sábados y domingos el cierre se retrasará media hora, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero solo se abrirá en horario de tarde mientras que en las jornadas previas, el 24 y el 31, el cierre se adelantará a las ocho de la tarde.

Quienes deseen participar como expositores en la Aldea de Nadal deberán presentar su solicitud entre el 24 de noviembre y el 12 de diciembre, utilizando los modelos establecidos en las propias bases, accesibles a través de la sede electrónica. Solo se admitirá una solicitud por interesado. En caso de que la demanda supere las casetas disponibles, será la Comisión de Valoración Municipal la que determine qué proyectos resultan seleccionados, siguiendo los criterios marcados en la convocatoria.

Habrá un máximo de ocho casetas en la Aldea de Nadal. / Noe Parga

La ambientación navideña no se quedará en Clara Campoamor. La Concellería de Promoción Económica impulsa, un año más, el Concurso de Decoración de Escaparates, cuyo plazo de inscripción se abre también estos días. Los establecimientos interesados podrán anotarse hasta el 15 de diciembre y deberán mantener sus decoraciones hasta el día de Reyes.

Aunque la temática general es la Navidad, el Concello ha introducido este año un guiño literario: los escaparates inspirados en Cuento de Navidad, de Charles Dickens, obtendrán dos puntos extra en la valoración final del jurado. El concurso repartirá un primer premio de 595 euros, dos segundos de 395 euros cada uno y dos terceros de 200 euros.

O Apalpador, títeres y cocina, entre los atractivos

Además del Fexturrón, la Concellería de Xuventude ha diseñado un programa específico de Navidad para el público infantil y familiar bajo el título «Vilagarcía, Nadal de Libro».

El programa incluye dos propuestas principales dirigidas a menores de entre 3 y 11 años. Por un lado, la visita de O Apalpador, que recorrerá la red de centros socioculturales del municipio de la mano de la compañía Caxoto. Por otro, el espectáculo de títeres «O Crebanoces», inspirado en el cuento de Hoffmann y acompañado por la música de Tchaikovsky.

La gira de O Apalpador por las parroquias de Vilagarcía comenzará el viernes 12 de diciembre en la casa de cultura de Solobeira a las 18.30 horas. También tendrá paso por Vilaxoán (día 13, 12.00 horas), Sobradelo (día 13, 18.30), A Laxe (día 14, 12.00), Cornazo (día 14, 18.30), Bamio (día 19, 18.30), O Carril (día 20, 12.00), Guillán (día 10, 18.30), Trabanca Badiña (día 21, 12.00), O Piñeiriño (día 21, 18.30), San Roque (día 22, 12.00), Rubiáns (día 22, 18.30) y, finalmente, Trabanca Sardiñeira (día 23, 12.00).

La segunda actividad de «Vilagarcía, Nadal de Libro» será el 3 de enero, en A Peixería acogerá a las 19.00 horas el espectáculo «O Crebanoces», de María Iarraitz Urruzola.También habrá tres talleres de cocina bajo el título «Nadal Chef», para menores de entre 6 y 11 años. Estos talleres se celebrarán los días 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero, de 11.30 a 12.30 horas, en A Peixería.