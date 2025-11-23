Castes, el festival que fusiona vino y música, consolida su crecimiento en su octava edición

Castes ha vuelto a confirmar, en su octava edición, su crecimiento en dimensión, programación y proyección. Si el viernes el arranque de Castes The Musical marcó el tono del festival, la jornada de ayer tuvo su epicentro en el Salón García, donde el vino se situó definitivamente en el centro del escenario con el Late Wine Show y la entrega de premios a las mejores referencias del año.

Bajo la batuta de Javier Masaguer, el Late Wine Show combinó entrevistas distendidas y contenido divulgativo alrededor del sector vitivinícola. Por el set fueron pasando el concelleiro de Turismo de Vilagarcía, Álvaro Carou, y el concelleiro de Medio Ambiente, Diego García, que destacaron el impacto económico y de imagen que supone Castes para la ciudad, así como su capacidad para desestacionalizar el turismo y atraer a un público especializado.

Romina Fernández y Sito Dieste durante la gala. | Noé Parga

También intervino el equipo de cata de Olga Verde, ganador del Campeonato de Cata desde 2022, que aportó la perspectiva técnica sobre las tendencias actuales en los vinos gallegos y la evolución del paladar del consumidor. La directora de Turismo de la Deputación de Pontevedra, Romina Fernández Pena, subrayó el papel de eventos como Castes a la hora de reforzar la marca enoturística de la provincia, mientras que el organizador del festival, Sito Dieste, incidió en la vocación internacional y profesional de una cita «que, como sus mejores vinos, mejora año tras año sin perder su espíritu festivo».

La segunda parte del Late Wine Show estuvo dedicada al momento más esperado por bodegas y público: la entrega de premios en las diferentes categorías. El título de mejor vino blanco fue para Baenis Campo Casendo 2022, un albariño de la adega do Vimbio, de O Rosal, que se impuso por su equilibrio y frescura.

En tintos de añada, el reconocimiento viajó hasta Valdeorras, con la mención al mencía Bascois, de la bodega O Cabalín, mientras que el premio al mejor blanco de añada se quedó en Castrelo gracias al albariño Fogar do Castriño, de Nanclares y Prieto. En la categoría de espumosos, el jurado distinguió al albariño Ricón 2024, de la bodega homónima de Arbo.

Gonzalo Arca durante su actuación. | N. Parga

En cuanto al mejor vino tinto, el galardón recayó en el AAA 2023, un proyecto conjunto de André, Adrián y Albamar también con sello de Castrelo, que refrenda el buen momento de los tintos gallegos. La mejor elaboración especial tuvo como vencedor al Sitta Dulce Nana, un albariño de uva pasificada de la bodega Attis, en Meaño, que además fue proclamado mejor vino absoluto de esta edición de Castes, colocándose en lo más alto del medallero de 2025.

La cultura del vino volvió a maridarse con la música en A Peixería, reafirmando el carácter híbrido de un festival que combina cata, ocio y directos. Tras la esperada actuación el viernes de Kiko Veneno y los conciertos de Onfire —la banda del vilagarciano Pablo Pérez— y Os Carismáticos, la noche de ayer estuvo liderada por The Preachers, con Gonzalo Arca al frente, encargados de abrir una velada marcada por la variedad de estilos.

Por el escenario fueron pasando también Ariza, Miguel Costas, Carlangas y Monolious DOP, además de los DJs Ariza, Maefield, Kris K DJ y la Duendeneta, que se encargaron de prolongar el ambiente festivo hasta última hora, reforzando la idea de Castes como un punto de encuentro entre aficionados al vino, melómanos y público general.

El capítulo de hoy está reservado para los paladares más inquietos. La plaza de Abastos acogerá, desde las 13.00 horas, el evento central del festival: la feria de Castes, en la que el público podrá degustar referencias de cerca de 130 casas participantes. El cierre del festival llegará ya por la tarde, con la música que volverá a sonar tanto en la propia plaza de Abastos como en la calle Romero Ortiz a partir de las seis de la tarde.