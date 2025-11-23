El buey irlandés se come al gallego

El buey de mar gallego brilla por su ausencia en las lonjas y plazas de abastos. Su lugar lo ocupa el irlandés, más abundante y barato, convirtiéndose en uno de los productos con mayor demanda por parte de los clientes que buscan marisco para congelar pensando ya en las fiestas navideñas.

Por término medio, si alguien encuentra buey gallego a la venta –está difícil– puede que no pague menos de 20 euros el kilo, mientras que el irlandés se sitúa en torno a los 12, dependiendo siempre del punto de venta de que se trata y del margen de tiempo que reste para Navidad.

Lo que sucede, como ya se explicó en otras ocasiones, es que el buey de mar (Cancer pagurus) es un bien escaso, de ahí que sus capturas se limiten a 424 toneladas en las lonjas gallegas durante la dos últimas décadas, con unos ingresos de 3 millones de euros.

Otro ejemplo: mientras en la lonja de O Grove se vendían 17 toneladas de centollo en los cinco primeros días de campaña, únicamente se subastaban 5 kilos de buey de mar.

Buey de mar irlandés en la plaza de abastos de Vilagarcía. / FdV

Es evidente que el buey escasea en aguas gallegas, aunque también es cierto que si bien su campaña de pesca comenzaba el pasado día 9, coincidiendo con el largado de los primeros miños para pescar centollo, la flota de enmalle prefiere «reservar» el buey para primavera.

No por capricho, sino porque esta especie migratoria se acerca menos a la costa que el centollo y suele alojarse a mayor profundidad, es decir, en zonas que ahora mismo no necesita visitar la flota que se dedica al centollo.

Así lo confirma Antonio Otero, vicepratrón mayor de la cofradía de pescadores San Martiño de O Grove y armador del «Chapeliño», uno de los barcos que más centollo pescan de toda Galicia.

A 70 metros

Este experimentado pescador aclara que «cuando se abre la veda del centollo y el buey, los barcos nos centramos en el primero porque es mucho más rentable y porque el buey se encuentras en zonas mucho más altas, a partir de 40 brazas de profundidad (más de 70 metros)».

Dicho de otro modo, que «ahora nos dedicamos al centollo y esperaremos hasta la primavera para coger más buey», pero no porque los barcos zarpen expresamente a por este recurso, sino porque será entonces cuando se cambien sus aparejos y la flota se centre más en peces como el lenguado, lo cual requerirá que acuda a las zonas más profundas en las que también se encuentra el buey, que pasará a ser la especie acompañante del pescado.

Venta de buey irlandés en la plaza de abastos de Cambados. / Noé Parga

A la espera de acontecimientos, hay que decir que en lo que va de año se subastaron en las «rulas» de Galicia 24 toneladas de buey (215.000 euros), lo cual no está mal, si se tiene en cuenta que el mejor registro de las dos últimas décadas fue de 34 toneladas, subastadas el año pasado por importe de 328.000 euros.

En 2023 habían sido 29 toneladas (275.000 euros), en 2022 se alcanzaron las 26 toneladas, en 2021 se superaron las 31 y en 2020, a pesar de la pandemia, se vendieron más de 22 toneladas de buey de mar.

Desde 2005

Tomando como referencia las dos últimas décadas, las mayores descargas tuvieron lugar en la lonja de A Coruña, con 128 toneladas despachadas por 582.000 euros, seguida de la «rula» de Vigo, con 59 toneladas y 486.000 euros, y Burela, con 56 toneladas y 400.000 euros.

Es de destacar el comportamiento de O Grove, donde los crustáceos se pagan mejor que en cualquier otra parte, con la marca Centolo do Grove como clara referencia.

En el caso del buey ocurre algo parecido, porque tras vender casi 56 toneladas desde 2025, este puerto arousano supera incluso a Ribeira y se coloca en cuarta posición en cuanto a volumen, pero ocupando la segunda en facturación, con más de 536.000 euros.