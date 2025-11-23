El BNG clama ante una nueva rotura de la tubería de Meloxo
Carga contra Diputación y Concello y afirma que hay vecinos que valoran pedir rebajas del recibo
El BNG de O Grove cargó ayer contra la Diputación y el Concello porque esta semana se produjo una nueva rotura en la tubería de Meloxo y ya van cinco este año que se «acumulan a la docena sufridas desde 2003». Les insta a actuar de manera «urgente» en lugar de esperar por la actuación prevista, porque los vecinos viven en una situación «desesperante» y, de hecho, algunos afectados «valoran la posibilidad de reclamar una reducción en el recibo del agua», expone su portavoz, Anselmo Noia.
Los nacionalistas recuerdan que la carretera es de titularidad provincial y se pregunta qué pasa ahora para que no se haya firmado el convenio planteado y se puedan contratar las obras. Sospecha que el Ayuntamiento no tiene su parte cumplida –con los terrenos– y cree que no lo considera prioritario, sino «estaría presionando».
- Investigan si fue atacada una joven de Vilagarcía herida grave con un cuchillo de cocina
- Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
- O Grove: 17 toneladas de centollo y 300.000 euros en cinco días
- Valientes y emprendedoras a los 50
- Sancionan a dos policías por no detener a una persona agresiva en el Hospital
- Doscientos soldados gallegos vuelven a casa desde Eslovaquia
- Los bateeiros aprovechan el desabastecimiento de mejillón
- Activan el protocolo de acoso escolar en Valga por un conflicto entre menores