Mucha basura plástica, envases y restos de obra, así estaba Testos

Una decena de voluntarios peinaron ayer la playa de Testos, en A Illa, como parte de la iniciativa de Arousa en Transición y Limpiarousa para monitorizar la situación de la basuraleza en esta zona. Como es habitual en estas incursiones, recogieron variedad de desechos, pero, especialmente, tarugos de batea, escombros y restos de obras, como tuberías...

También cosas curiosas como una viejísima camiseta de un banco desaparecido hace una década y cantidad de envases y cabos y aparejos de pesca.

No faltaron los pellets y de diferente tipo, según la organización. De hecho, Limpiarousa participa en una campaña internacional para la detección de estos restos que en Arousa ganaron notoriedad tras el vertido del Toconao.

Alguna de la basura retirada en la jornada de A Illa de Arousa. / FdV

Fue hace dos años y siguen apareciendo y se suman a otras problemáticas procedentes de comportamientos que las convocantes creen deben cambiar.

De hecho, esta acción pretendía concienciar y pusieron sobre la mesa una manera de empezar; por el campo de fútbol, pues sospechan que la gran cantidad de envoltorios hallada pueden proceder de ahí.

Toda la información se ha pasado a la ONG Surfrider para hacer un seguimiento.