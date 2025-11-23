Los bancos marisqueros del interior de la ría permanecen libres de toxina

Los bancos marisqueros del interior de la ría de Arousa permanecían ayer libres de toxina, y por lo tanto abiertos a la extracción de moluscos infaunales, como la almeja, la navaja o el berberecho. A las 10 de la mañana, el Intecmar publicó una serie de resoluciones en las que actualizaba el estado de las zonas de producción, permitiendo la reapertura de la 6 y ordenando el cierre de la 3, afectada por la toxina lipofílica.

De este modo, y en lo que atañe a la ría de Arousa, el Intecmar mantenía a media tarde de ayer cerradas las zonas 1 y 3 de la ría, lo que afecta principalmente a la parte oeste de la costa de Barbanza y a la cara norte de la península de O Grove. El interior de la ría de Arousa permanece abierta. En todo caso, es necesario seguir la evolución del episodio, ya que podrían producirse cambios en las próximas horas.

La situación de las concesiones marisqueras de la ría de Pontevedra y Vigo es peor, ya que en ambos casos están cerradas casi en su totalidad.