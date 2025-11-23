Los bancos marisqueros del interior de la ría permanecen libres de toxina
A.M.
Los bancos marisqueros del interior de la ría de Arousa permanecían ayer libres de toxina, y por lo tanto abiertos a la extracción de moluscos infaunales, como la almeja, la navaja o el berberecho. A las 10 de la mañana, el Intecmar publicó una serie de resoluciones en las que actualizaba el estado de las zonas de producción, permitiendo la reapertura de la 6 y ordenando el cierre de la 3, afectada por la toxina lipofílica.
De este modo, y en lo que atañe a la ría de Arousa, el Intecmar mantenía a media tarde de ayer cerradas las zonas 1 y 3 de la ría, lo que afecta principalmente a la parte oeste de la costa de Barbanza y a la cara norte de la península de O Grove. El interior de la ría de Arousa permanece abierta. En todo caso, es necesario seguir la evolución del episodio, ya que podrían producirse cambios en las próximas horas.
La situación de las concesiones marisqueras de la ría de Pontevedra y Vigo es peor, ya que en ambos casos están cerradas casi en su totalidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan si fue atacada una joven de Vilagarcía herida grave con un cuchillo de cocina
- Buscan a un joven desaparecido en Vilagarcía
- O Grove: 17 toneladas de centollo y 300.000 euros en cinco días
- Valientes y emprendedoras a los 50
- Sancionan a dos policías por no detener a una persona agresiva en el Hospital
- Doscientos soldados gallegos vuelven a casa desde Eslovaquia
- Los bateeiros aprovechan el desabastecimiento de mejillón
- Activan el protocolo de acoso escolar en Valga por un conflicto entre menores