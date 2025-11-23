Agade urge medidas para reflotar el consumo de productos del mar

La directiva de la asociación gallega de depuradores de moluscos (Agade) ha pedido a la secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Marta Barreiro, que la Xunta de Galicia reclame una vez más al Gobierno central la adopción de medidas para frenar la caída en el consumo de mariscos y pescados frescos. El colectivo empresarial recuerda que, «el producto fresco es sano y sostenible», pero que por diferentes motivos se está viendo desplazado de la cesta de la compra e incluso de las cartas de la hostelería por artículos ultraprocesados, de peor calidad nutricional y con mayor huella ambiental. «Es necesario tomar medidas para revertir esta situación y recuperar el nivel de consumo», apunta Roberto Fariña, presidente de Agade.

Se estima que cada persona toma en España en torno a 23 kilos de mariscos o pescados frescos al año, lo que supone un 25 por ciento menos que en 2020. Esta situación se debe a una confluencia de factores, como el encarecimiento general de la vida, que ha llevado a muchas familias a recortar el gasto en productos frescos, generalmente más caros; o la fuerte irrupción de los productos ultraprocesados o de quinta gama, precocinados y listos para consumir en pocos minutos y que empiezan a colonizar las cartas de bares y restaurantes.

Desde Agade defienden la adopción de medidas como rebajas en el IVA, como las aprobadas en el pasado por el Gobierno para el pan, las verduras, los huevos o el aceite, y que ya aplican para el pescado países como Portugal. También abogan por el diseño de campañas estatales de promoción del consumo de productos frescos del mar. «Los nuestros son productos saludables y de los que depende en gran medida la economía de los pueblos del litoral», concuye Fariña.