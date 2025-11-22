La Xunta trabaja en una norma contra el absentismo laboral injustificado

El conselleiro de Emprego, José González expuso ayer en Vilagarcía que el gobierno gallego está trabajando con los agentes sociales en la prevención del absentismo laboral injustificado. El objetivo, subrayó, es abordar de un modo integral esta cuestión, «en la búsqueda de soluciones que favorezcan la productividad empresarial y que blinden los derechos de las personas trabajadoras». A este desafío, añadió, atenderá también la nueva estrategia gallega de responsabilidad social empresarial.

José González hizo estas declaraciones en la clausura del vigesimoprimer Encontro Galego de Relacións Laborais, celebrado en el pazo O Rial (Vilagarcía). El titular de Emprego señaló asimismo que el futuro decreto autonómico que institucionalizará el diálogo social en Galicia «impulsará la adaptación de este espacio de negociación colectiva a las nuevas realidades laborales».

El conselleiro apuntó que con este decreto se establecerá por primera vez una norma reguladora de la Mesa de Diálogo Social de Galicia, de la que forman parte el gobierno gallego y los agentes sociales. El encuentro lo organizó el Consello Galego de Relacións Laborais y su finalidad es promover la negociación colectiva y la solución de conflictos.

El conselleiro concretó también que el decreto de diálogo social servirá para actualizar la composición de las mesas que componen el diálogo social y en las que están representadas diferentes Consellerías. Actualmente estas mesas son la Mesa de Emprego, que incluye los grupos de trabajo de Políticas activas de empleo y flexibilidad de la formación, prevención de riesgos laborales y absentismo laboral e Igualdad laboral; y la Mesa de Economía e Industria, con los grupos de trabajo de Industria y energía, Naval y Automoción.

En su intervención en Vilagarcía, el conselleiro de Emprego, José González, puso también en valor «la labor clave» del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) con las actuaciones enmarcadas en la Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027, que tiene en cuenta nuevos escenarios como la digitalización, los riesgos climáticos o la transición demográfica.

En relación con el Consello de Relacións Laborais, José González hizo hincapié en su «función esencial de mediación en favor de la convivencia en el ámbito laboral» y señaló que en 2026 contará con un presupuesto de 1,4 millones de euros para seguir afianzando su trabajo.

Una labor, concretó, que se enmarca en la apuesta de la Xunta «como administración facilitadora y que también abarca estos encuentros de debate con los agentes sociales en las mesas constituidas».

Una de ellas relacionada con los desafíos de la negociación colectiva y los elementos que contribuyen a optimizarla, y la otra con las buenas prácticas en la mediación laboral.

En esta línea, expuso que la finalidad es extraer conclusiones de las experiencias de las personas participantes para complementar el Código de buenas prácticas en la mediación laboral.