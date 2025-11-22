Vilanova amortiza un crédito bancario de 331.000 euros

El Concello de Vilanova ha amortizado un crédito bancario de algo más de 300.000 euros como parte de su política para rebajar el endeudamiento municipal.

Así lo indicaba ayer el alcalde, Gonzalo Durán, y la concejala Eliana Vidal, asegurando que es una estrategia que siguen «desde hace años» y también que actualmente la situación económica «es excelente».

Según el regidor, esto les ha posibilitado amortizar ese crédito de 331.000 euros antes de cumplirse el plazo límite para su devolución, una cuestión que quiso destacar.

«A parte de que el pueblo progresa, cada vez hay más industria y comercio, podemos decir que estamos consiguiendo mejorar la salud financiera del Ayuntamiento y esto es bueno porque supone más obras y poder dar y mejores servicios a los vecinos, y este es nuestro objetivo», añadió. A este respecto, Vidal señaló que una administración «también debe endeudarse» en determinados momentos para cumplir con ese objetivo.

Ambos mandatarios recordaron además que hace unos días se licitó la primera fase del centro de talasoterapia de O Terrón por 600.000 euros, que financiarán a través de la Xunta y la Diputación; un proyecto que lleva años en el cajón y que, según el alcalde, también ha esperado a que el Concello estuviera en una «situación solvente».