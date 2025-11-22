Todos podemos ser Víctor

Una caída y una incapacidad temporal son una fatalidad en la vida de cualquiera persona, pero si la ecuación suma la falta de recursos y de un entorno social que ayude, puede ser desolador. Algo parecido le ha sucedido a Víctor, un vilanovés que sufrió un accidente cuando estaba pendiente de una oportunidad laboral. Así, de repente, se vio «sin ingresos y compartiendo una vivienda» y «sin poder acceder a los recursos básicos necesarios para garantizar una recuperación adecuada», como cuenta la Fundación Amigos de Galicia.

Una cama articulada era lo que precisaba con más urgencia, pero tenía «dificultades» para conseguirla a través de los servicios públicos, «bien por la imposibilidad de asumir el coste o las listas de espera», detallan desde la entidad.

Finalmente, gracias a una profesional del hospital llegó a Amigos de Galicia, que este año puso en marcha el programa Coidando en Benestar, dirigido, precisamente, a cubrir necesidades de cuidados básicos, material de ortopedia, servicio de podología... para personas en situación de vulnerabilidad; para ayudarles a mejorar su calidad de vida y a salir de circunstancias puntuales como la de Víctor. De hecho, ha querido contar su historia porque hay un «aumento constante» de este tipo de peticiones y piden a la ciudadanía que done material de este tipo.