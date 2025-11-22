Ravella ejecutó el 80% de la subvención europea del «Vilagarcía Viva»

El programa «Vilagarcía Viva», lanzado en 2023 con fondos del programa Next Generation europeo, acaba de finalizar con un alto grado de ejecución (79,73 por ciento). El plan contaba con un presupuesto de 671.000 euros, de los cuales Europa financió el 80 por ciento y el Ayuntamiento de Vilagarcía aportó el resto (20%), además de hacerse cargo del IVA (un 21 por ciento adicional).

La subvención concedida a través de Next Generation ascendió, por tanto, a 537.022 euros, de los cuales deben reembolsarse 108.000. El Concello explicó ayer que de la cantidad a devolver, solo 36.000 euros corresponden a obras o servicios no realizados; por ejemplo, pantallas LED adjudicadas pero no entregadas a tiempo por falta de existencias, o una campaña publicitaria que finalmente se financió por otros medios.

Los 72.000 euros restantes a devolver son excedentes generados por cancelaciones de adjudicaciones que no pudieron reinvertirse. Con la ayuda europea y la contribución del Ayuntamiento, se llevaron a cabo proyectos como la renovación integral de la plaza de la verdura en la plaza de abastos o la adquisición del vehículo eléctrico destinado a la distribución de los productos vendidos en el mercado y la instalación de taquillas inteligentes en la misma plaza. Asimismo, se instalaron puntos de recarga para vehículos eléctricos y se renovó el pavimento de la parte trasera del mercado.

El concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou, destacó que «la ejecución del proyecto fue una nueva demostración de la importancia de los fondos europeos para el desarrollo de la ciudad y del país». «Estos 600.000 euros han dado un nuevo impulso al tejido comercial de la ciudad y queremos seguir insistiendo en esta línea».