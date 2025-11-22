Portos defiende que destinó 100.000 euros a Meloxo

Portos de Galicia se ha defendido de las recientes quejas por el estado del puerto de Meloxo, asegurando que este año invirtió más de 100.000 euros en diferentes tareas de conservación y mantenimiento, de las que realiza «de manera permanente» en los muelles de su titularidad.

Detalló la reposición del firme en diferentes viarios (47.000 euros), de señalización en toda la zona como refuerzo para la seguridad vial (5.000), la renovación de la iluminación exterior (40.000) y la instalación de elementos menores (17.000).

También mencionó campañas de limpieza en las rampas, que «incluyeron la retirada de más de una decena de embarcaciones» y, a día de hoy, «solo queda una abandonada y con orden de desalojo». Asimismo recordó los 6 millones de euros que prevé para reformar los puertos de O Grove y que está en redacción.