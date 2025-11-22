O Grove da al mundo hongos que «comen» plástico y para investigar nuevos fitosanitarios

O Grove es conocido como el paraíso del marisco, pero su riqueza micológica la sitúa en el mapa internacional de la ciencia para el estudio y empleo de los hongos en diferentes aplicaciones. De hecho, una nueva especie lleva su nombre y obligó a crear un nuevo género en el reino fungi. Además, de esta tierra salen muestras para investigaciones relacionadas con la formulación de fitosanitarios y podría aportar a estudios en marcha, aunque incipientes, sobre un tipo que se «come» poliuretano, como posible solución al grave problema con la gestión de los residuos plásticos del planeta.

De todo esto y más se hablará en el II Congreso Internacional de Micología que se celebrará entre el próximo día 27 y el 1 de diciembre en la localidad. Impulsado nuevamente por el experto Miguel Ángel Delgado, aunará ponencias científicas, gastronomía, exposiciones, salidas gratuitas de observación y práctica y la presentación del quinto volumen del Atlas Micológico sobre esta villa, donde ha registrado más de 1.700 especies.

Está abierto a expertos y aficionados y ya hay más de cuarenta inscritos, con una previsión de superar los 70 tras el éxito cosechado el año pasado. Entre los anotados hay, además de la española, procedencias internacionales, como Japón, Grecia, Lituania, Portugal...

En esta edición intervendrán «uno de los mejores micólogos franceses, Pierre Arthur Moreau, una de las mejores que tenemos en Galicia, Marisa Castro Cerceda, y otro gran experto de Francia, Yves Cestac, además de Joseba Castillo», explicó ayer Delgado.

Beneficio comarcal

Lo hizo junto a representantes de algunas entidades colaboradoras, como Pepe Besada, de la asociación de empresarios Emgrobes, y el presidente comarcal, David Castro. Es la primera vez que la Mancomunidade do Salnés se implica y lo hace porque «el micoturismo es un vehículo de de desestacionalización y esta riqueza existente en O Grove, y que se hace extensiva a toda la comarca, es un elemento diferenciador respecto a otros destinos».

FdV |

Delgado considera que O Salnés es un lugar con gran potencial para los amantes de la micología como él, que lleva desde 2010 revisando cada palmo de tierra de O Grove, dándole grandes alegrías, pues ha descubierto cinco nuevas especies para la ciencia y, en un caso, obligó a generar una nueva familia en este reino: Neosatchmopsis Crous. De hecho, su pretensión es que este congreso crezca más, «favoreciendo la llegada de turistas y promocionando también la economía local fuera de la temporada estival».

También explicó que el enclave donde está situado «le hace potencialmente inmejorable para la proliferación de especies micológicas subtropicales y de cualquier parte del mundo gracias al aporte constante de humedad, lluvias del Océano Atlántico y que sus temperaturas pocas veces llegan a los 0 grados».

Por poner un ejemplo, prolifera el hongo amazónico que es capaz de degradar poliuretano gracias a sus enzimas especiales y que está en investigación sobre sus posibles aplicaciones para limpiar el planeta. Sobre todo se está evaluando su empleo a gran escala y que en este proceso no genere subproductos dañinos. Se trata de la especie Pestalotiopsis microspora y, según el micólogo, es solo la punta del iceberg de «la gran riqueza, de lo especial que es esta pequeña península; algo que pocos o solo algunos saben».

Australia se quedó atrás

Del mismo modo, indicó que ha podido verificar muchos de sus descubrimientos gracias a científicos y colegas como R.K. Schumacher, con quien firma uno de sus hallazgos más relevantes; el encuentro de lo que luego se pudo bautizar con el nombre de la villa, pasando así a la historia científica: la especie Neosatchmopsis ogrovei. Lo encontró en un eucalipto y cree que es posible que exista en el país de origen de este árbol, Australia, pero nadie lo había citado nunca.

El experto destaca además la colaboración con diferentes instituciones, como una universitaria holandesa a la que envían muestras para investigación de fitosanitarios para combatir plagas que afectan a cultivos, por ejemplo.

El campo vive una revolución con el estudio biomolecular de su ADN

Esta segunda edición del congreso servirá además para presentar algunos de los últimos trabajos realizados en este campo por Miguel Ángel Delgado y un grupo de micólogos que le han ayuda en sus determinaciones. Los interesados también podrán disfrutar de una exposición de las cinco especies que ha aportado a la ciencia desde O Grove. Además de la mentada y la más especial están la Dendrostoma Atlanticum, Roussoella arundinacea, Apiospora Stipae y Coleophoma Eucaliptigena . El programa incluye disfrutar salidas de campo en las que encontrar y aprender a identificar hongos comestibles y otros incluso microscópicos en un mundo que, según el experto e impulsor del congreso, está ahora mismo en revolución debido a las nuevas tecnologías y sobre todo al estudio biomolecular para estudiar su ADN.