A Illa vive un agosto turístico en octubre con un 40% más de visitas con respecto a 2024

El Concello de A Illa ofreció ayer nuevos datos turísticos para respaldar la tan criticada zona residencial, con lectura de matrículas. Dio cifras de visitantes y turistas medidos por la Mancomunidade do Salnés a través de las antenas de telefonía y que arrojan, entre otras cosas, «un incremento del 11,36 % en el número de visitantes regulares», entre enero y octubre y en comparación con el año pasado.

Un dato «especialmente relevante» porque la medida implantada en junio «lejos de perjudicar la actividad turística, ha demostrado ser una herramienta eficaz para garantizar un modelo de turismo más sostenible y ordenado, que respeta el día a día de los vecinos y preserva la esencia de nuestro pueblo», expuso el alcalde, Luis Arosa.

Pero también destacó otros que, para él, «prueban el acierto» de ese control, como que el número de visitas registradas en este periodo fue de algo más de tres millones (veces que fue gente no residente), lo cual supone un 7,73% más que en 2024, o el «crecimiento espectacular» de internacionales, con un 30% más.

El regidor señaló también la tendencia positiva que vive el turismo durante todo el año, «con un crecimiento medio del 14,72% en los meses de verano y un espectacular aumento en octubre, que registró un 44,91% de visitas respecto al año pasado. Un dato que confirma el avance en la desestacionalización, uno de los objetivos estratégicos del gobierno local», añadió.

Todo esto «demuestra que es posible atraer más gente y, al mismo tiempo, ordenar nuestro espacio y garantizar la convivencia. A Illa es un ejemplo», concluyó.