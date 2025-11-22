El Gato Negro hace del Día del Socio todo un homenaje

El Círculo Artístico e Deportivo Gato Negro de Carril vivió ayer una de sus jornadas más especiales del año. La histórica sociedad carrilexa celebró el Día del Socio, una cita pensada para poner en valor a las personas que sostienen o han sostenido la vida de la entidad, recordar a quienes ya no están y, además, abrir sus puertas a los vecinos con cultura, convivencia y música.

La jornada arrancó con una misa en recuerdo de los socios fallecidos, un acto cargado de simbolismo en el que se recordó de forma especial a Antonio Franco Giráldez, Antonio Crespo Vicente, Manuel Abalo Navazas, José Antonio Redondo, María Ángeles García Abelleira y José Manuel Eiras Vidal. Fue el momento de rendir homenaje a quienes ayudaron a construir con su presencia diaria y su compromiso la historia del Gato Negro.

A continuación, el protagonismo recayó en los socios homenajeados este año para recibir la tradicional insignia que simboliza su aportación al crecimiento de la sociedad. Fernando Rodríguez Pereira, Luis Rodríguez Cuervo, Cándido García del Río, Ángel Lorenzo López García y Jesús Manuel Ameneiro Piña vieron reconocida su trayectoria y dedicación a una entidad que, más de un siglo después de su nacimiento, sigue siendo uno de los grandes referentes de la vida social, cultural y vecinal de Vilagarcía.

El salón de la sociedad carrilexa durante el acto. | FdV

La vertiente cultural del Día del Socio se plasmó en la inauguración de la exposición «Fotografía submarina: Arousa baixo o mar» y que podrá visitarse hasta el 7 de enero. La muestra, organizada en colaboración con el Club Pérez-Sub de Vilagarcía, reúne el trabajo de los fotógrafos submarinos Manuel Ángel Laya y Francisco Ventoso y que recoge peces, fondos rocosos o praderas bajo el mar para plasmar la riqueza natural de la ría y la importancia de su conservación.

La Rondalla da Sociedade puso la banda sonora a la velada, recuperando el ambiente festivo y de tertulia que caracteriza los tiempos en el Gato Negro. El ágape final sirvió para entablar conversaciones, revivir recuerdos y compartir momentos entre socios, familiares, vecinos y visitantes.

Con 525 socios y alrededor de 1.500 beneficiarios que acuden regularmente a las 14 actividades que organiza, el Gato Negro reivindica su papel como motor de la vida asociativa, y no solo de Carril, sino de toda Vilagarcía.