El fiscal propone absolver a dos acusados de llevar a una cordelería a la quiebra

El fiscal solicita la absolución para dos personas acusadas de la «despatrimonialización y de la posterior liquidación» de una cordelería de Vilagarcía.

Ambos serán juzgados la semana próxima en Pontevedra por un presunto delito de falsedad documental, pero en el escrito de acusación del fiscal se señala que, «los hechos narrados no son constitutivos de delito alguno», que «no procede hablar de autoría» y que por lo tanto se debe absolver a los dos acusados, responsables de una empresa vinculada al sector del mar, al igual que la cordelería que terminó quebrando.

El asunto se había instruido en los juzgados de Vilagarcía, y la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra había reservado tres jornadas de la semana próxima (del martes al jueves) para la celebración de la vista oral. Sin embargo, finalmente todo apunta a que ya no será necesario ocupar la sala las tres mañanas a tenor de la propuesta de absolución del fiscal.